El recientemente nombrado coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha visitado el cementerio municipal de Aguilar en compañía de la alcaldesa de Aguilar, Carmen Flores; Ana Naranjo, parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía; Ramón Hernández, portavoz del grupo provincial y delegado de Memoria de la Diputación, y Carmen María Ruiz, miembro de la organización provincial.

Carmen Flores felicitaba al nuevo coordinador y manifestaba que Sebastián Pérez «tenía un gran y difícil trabajo que realizar por delante en muchos ámbitos». Además, agradecía su interés para ver los trabajos que se están haciendo, respecto al tema de memoria histórica. Y destacaba que «IU es bastante sensible al tema de memoria».

Por su parte, Sebastián Pérez Gallardo hacía hincapié en que «para IU la memoria democrática es una absoluta prioridad» y confirmaba que su primera rueda de prensa «la queríamos hacer con un gesto importante», definiendo y marcando las prioridades de IU.

Asimismo, repasaba la situación de la provincia, en este tema, con 79 fosas comunes conocidas en la provincia, «con más de 5.000 víctimas que están desaparecidas en nuestras fosas». Pérez manifestaba que también «con el compromiso de que la verdad, justicia y reparación». De hecho, enfatizaba que van a trabajar durante estos 4 años en Córdoba, «para que lideren la verdad, la justicia y reparación» en la provincia. Por otra parte, apuntaba que el ejemplo de estas exhumaciones en las fosas de Aguilar de la Frontera, de «cómo IU cuando está en las instituciones cumple con los derechos humanos». El nuevo coordinador provincial de IU, apelaba al compromiso de financiación y colaboración de las instituciones que actualmente abalan estas actuaciones, como son el Ministerio de la Presidencia, la FEMP, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Aguilar, para que se lleve a cabo y criticaba que el gobierno andaluz «evitan y no financian y no contribuyen a ayudar a las víctimas y a sus familiares». Pérez añadía que era «una auténtica vergüenza que en un país como este existen instituciones que no colaboren con la defensa de la dignidad de los seres humanos y el compromiso de los derechos humanos». Finalmente, el coordinador provincial apuntaba que «IU va a ser una garantía para los familiares y para los derechos humanos de este país», concluyendo que, «para construir un futuro con dignidad, necesitamos enterrar con dignidad».

Allí se han interesaron por las actuaciones realizadas por la Asociación Aremehisa y los trabajos en las 8 fosas de Aguilar que lleva realizando la asociación memorialista desde hace un mes. Rafa Espino realizó un recorrido histórico explicativo y mencionando las carencias y necesidades con las que se encuentran durante el transcurso de las mismas.