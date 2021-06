La diputada andaluza de Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, ha denunciado que "las carencias de Puente Genil en materia de atención pediátrica siguen sin resolverse cuatro meses después de que la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba garantizara la inmediata cobertura de las plazas vacantes". En la actualidad, según señala la parlamentaria en una nota de prensa, “solo dos profesionales atienden a toda la población infantil de la localidad, que cuenta con unos 4.000 niños y niñas menores de 14 años, cuando tendría que haber cuatro pediatras en activo”. Esta falta de personal, además, hará que “en las próximas semanas los niños y niñas queden aún más desatendidos cuando los dos profesionales que hay hagan uso de sus vacaciones, para las que no está prevista cobertura”.

Una situación "intolerable"

Tanto el grupo municipal de Izquierda Unida en Puente Genil como la diputada andaluza por Córdoba han denunciado en reiteradas ocasiones esta situación, que es “intolerable por el perjuicio que causa a las familias de la localidad, especialmente en tiempos de pandemia que nos han enseñado lo importante que es mantener el músculo de la Sanidad Pública”. Frente a ello, el Gobierno andaluz solo ha respondido con “parches” como el de “traer a Puente Genil a una pediatra 12 horas en semana”, una medida que no soluciona “un problema que es de carácter estructural”. Por lo demás, se ha limitado a “realizar promesas y anuncios públicos que no se han cumplido”. En este sentido, Naranjo ha recordado que en la reunión mantenida en febrero con los grupos políticos y la plataforma ciudadana constituida para reclamar unos servicios médicos dignos, el delegado del Gobierno aseguró “una solución rápida y definitiva” que cuatro meses después no ha llegado. La diputada andaluza ha exigido a la Delegación Territorial de Salud que “no se demoren más”, y que eviten que los niños y niñas de Puente Genil “lleguen a septiembre sin ver garantizada la atención pediátrica a la que tienen derecho”.

Faltan especialistas

La falta de personal de Pediatría no es la única carencia que sufre Puente Genil, según Unidas Podemos e IU, ya que, tal y como han denunciado los concejales de IU, Jesús David Sánchez y Virginia Bedmar, a través de una reclamación a la Dirección y Gerencia del Hospital Comarcal ‘Infanta Margarita’ de Cabra, “en el Área Sanitaria Sur faltan especialistas de Dermatología, Radiología o Medicina Interna”. Al respecto, Naranjo ha pedido al Gobierno andaluz que “tome las riendas en el asunto y no ponga excusas”, ya que “sabemos que intentarán echar balones fuera argumentando la falta de profesionales en bolsa, cuando la realidad es que las condiciones laborales que ofrecen al personal del SAS son las que están dificultando la cobertura de plazas”.

La parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía ha recordado al PP “la promesa que hizo el consejero Aguirre al llegar al cargo, cuando garantizó que acabaría con la temporalidad en los contratos del SAS para favorecer el retorno de nuestro talento emigrado”. Casi tres años después, esas promesas “han caído en saco roto”, y son las familias trabajadoras las que “pagan las consecuencias del debilitamiento progresivo de servicios públicos como la Sanidad o la Educación”.