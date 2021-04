El Pleno del Ayuntamiento de Baena aprobó en la noche de este jueves utilizar el remanente de tesorería para gastos generales para la financiación de inversiones financieramente sostenibles. Entre las actuaciones están el arreglo de varias calles y la adquisición de un sistema de radar portátil y lectores de matrículas por un importe total de 56.878,47 euros y obras de renovación de la red de abastecimiento domiciliario de agua y alcantarillado en la Plaza de España, con importe 48.400 euros. También se renovará la red de abastecimiento domiciliario de agua y alcantarillado en la avenida Castro del Río (248.050 euros) y se reparará y renovará el asfaltado y la red de abastecimiento domiciliario de agua en la calle Torre Insunza, cuyo presupuesto es de 102.917,88 euros- También se intervendrá en la calle Antonio Salamanca El Soldao, con 105.000 euros.

La alcaldesa, Cristina Piernagorda, explicó que las actuaciones en estas calles son necesarias y algunas urgentes, y añadió que en el caso de la plaza de España el alcantarillado se encuentra en mal estado y en el de avenida de Castro del Río este mal estado está afectando a algunas de las viviendas.

En el inicio del punto, IU planteó una enmienda para retirar la inversión del radar portátil porque antes consideraba necesario realizar una labor informativa entre los vecinos ante el cambio de los límites de velocidad y mejorar las señales de tráfico, aunque al final no se aprobó. Luis Moreno, de Iporba, preguntó si el radar es una inversión necesaria en Baena en estos momentos, por lo que anunció su abstención. Además, en este punto pidió el arreglo del camino de Torreparedones. Por su parte, el PSOE se preocupó por que las obras se hagan sin planificación y sin consultar a los vecinos. La alcaldesa no estuvo de acuerdo en que no se planifique y anunció que en la plaza de Andalucía la empresa ha aceptado el modificado y se va a reanudar la obra.

En el pleno se aprobaron dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de obligaciones, uno de ellos de 173.866,20 euros. Tanto PSOE como IU indicaron que la mayoría de contratos han caducado y que desde intervención se incide en la necesidad urgente de regularizar los servicios y suministros objeto de contratación pública. El otro reconocimiento es de 42.224.02 euros. Además, se señaló que hay proveedores que al año suman muchas facturas y no hay reparto entre las distintas empresas de Baena. Además, el portavoz de IU, David Bazuelo, profundizó en las facturas y puso ejemplos de la «ausencia de equidad». Además, se aprobó una modificación de crédito. Estos puntos salieron adelante con los votos a favor del equipo de gobierno, PP y Cs, y la abstención del resto de concejales.

También se aprobaron el segundo plan de igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Baena y la ordenanza municipal reguladora de la higiene viaria y residuos sólidos urbanos.

La delegada de Fomento visita Baena

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha destinado 32.999,02 euros para mejora y rehabilitación de viviendas en Baena, según ha informado la delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, quien ha visitado estas obras que se incluyen en el programa de rehabilitación de vivienda de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. En total han sido 5 las familias beneficiarias de la convocatoria del 2019 para obras de cubiertas, cambio de suelos y adaptación de baños.

Como ha manifestado Casanueva, "las ayudas suponen en muchos casos que las familias puedan realizar arreglos en su vivienda tales como adaptaciones de baños, cambios de carpinterías, o mejoras en los tejados entre otras obras de mantenimiento". La delegada afirma que "en plena pandemia como la que estamos viviendo, estas ayudas son fundamentales para las familias ya que vienen a mejorar la calidad de vida en una situación en la que hemos pasado y seguimos pasando muchas horas en casa".

Actualmente, las familias cuentan ya con el primer pago, el 50% de la subvención, ingresado y se están ejecutando las obras, una vez que obtuvieron licencia del ayuntamiento, "o que supone un desahogo y tranquilidad a la hora de afrontar las obras", señala Casanueva, quien añade que "algunos de los vecinos han cobrado ya la totalidad de las ayudas".