El delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Juan Ramón Pérez, ha afirmado este viernes en una visita institucional a Puente Genil que, en referencia al Plan Itínere, "me consta la alegación que se ha hecho, pero es verdad que hubo un defecto de forma como venía en el pliego y nos tenemos que ceñir por las bases", a lo que ha añadido que "el Ayuntamiento hace bien en presentar las alegaciones, se estudiará por la parte técnica y en aquello que se pueda ayudar, si se tiene solución, se intentará hacer, y si no, pues tendrán que esperar a un nuevo plan de ayudas de este tipo". En referencia a la ampliación de la zona regable del Genil-Cabra, Pérez ha manifestado que "seguimos manteniendo reuniones, ya que es una demanda de hace años pero tenemos que intentar dar respuesta a una reivindicación que me parece justa".

El delegado ha aprovechado la visita para mantener una reunión con los diferentes agentes de la agricultura pontana como cooperativas, agricultores y bodegueros "para trabajar juntos en los retos que tenemos, principalmente en el tema de la PAC, que está afectando a los agricultores de toda Andalucía". En el sector de las bodegas, el delegado ha confirmado que "dos bodegas de Puente Genil, Delgado y Vinolea La Purísima, recibirán 50.000 euros como medida para paliar esas pérdidas por el año de pandemia".

Para finalizar, también ha explicado que "Puente Genil se verá beneficiado del proyecto para la agrupación del vertido y depuración en el entorno de Cordobilla, El Palomar y Sotogordo y, una vez que se adjudique la redacción de proyecto y se licite la obra, en torno a dos o tres años, pueda estar finalizada la depuración de este entorno para paliar el impacto de la no depuración del agua".

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha agradecido "la atención que siempre ha dispuesto el delegado con Puente Genil en su función anterior". Ha recalcado la importancia de ampliar la zona regable en la margen derecha del Genil-Cabra, "que es una solicitud de muchísimo tiempo del sector agrícola y del pueblo de Puente Genil en general". Y en lo que respecta al recurso presentado por el Ayuntamiento sobre el Plan Itínere, "le pediré que le eche un vistazo a las dos solicitudes de caminos que teníamos propuestas y que vea los argumentos que ha planteado el Ayuntamiento por si puede resolverse de forma favorable, o tendremos que ir a defender nuestra solicitud al orden jurisdiccional".