La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

Como ya sabemos, turismo y hostelería van de la mano, y por desgracia el sector en conjunto que más impacto económico ha tenido tanto en España como en nuestra ciudad. De hecho, hay compañeros que con muchísimos trabajadores llevan desde marzo del 2020 sin abrir, y sin saber si abrirán. Si añadimos a esto los que llevamos en ERTE desde esa fecha, son al final muchos empleos los que se han perdido o los que pueden perderse.

¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

Las administraciones deben de caminar juntas para intentar apoyar al sector, y no en volvernos locos con medidas un día y al otro otras diferentes (nuestro sector es limpio y seguro, desinfectamos mesas y sillas cada vez que entra un cliente nuevo y sin embargo entras en un centro de salud o una Administración y en la misma silla sin desinfectar se sientan todos los usuarios que entran), y parece ser que en nuestros establecimientos es donde se puede contagiar el virus. Necesitamos ayudas de verdad, un ICO no es una ayuda, es pan para hoy y hambre para mañana, te lo dieron cuando estábamos mal y ahora que estamos peor hay que empezar a pagar. Necesitamos ayudas directas porque no hemos dejado de pagar impuestos y suministros incluso con los negocios cerrados.

¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

Principalmente, ayudar a tantos compañeros y tantas familias que ya están a punto de tirar la toalla sin saber si cerraran o incluso los que están cerrados volver abrir (hago hincapié de nuevo en las ayudas, pues llevamos agonizando más de un año y parecer ser que no quieren darse cuenta). Acciones también para la digitalización de nuestros negocios, para poner nuestro sector en el nivel de otros países europeos.

Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

Intentaría, a través de las asociaciones y Administraciones públicas de Turismo, poner en valor el patrimonio de cada pueblo o ciudad, para seguir siendo fuertes también en interior. En el caso de mi pueblo, Adamuz, poner en valor lo más preciado que tenemos, el Cordón Verde que por suerte nos atraviesa de punta a punta, Sierra Morena, con rutas, senderos...