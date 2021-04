El sorteo de la ONCE de este miércoles ha repartido 175.000 euros en la localidad de Palma del Río, gracias a la venta de cinco cupones del número 15.604, según informa la organización en una nota de prensa.

Juan Carlos Pinilla, vendedor desde 2019, vendió cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en su punto de venta ubicado en la calle Tucamán de la localidad cordobesa.

Juan Carlos Pinilla es vendedor de la organización desde noviembre del 2019 en la puerta de un supermercado en la barriada del V Centenario. Pinilla no ha sabido precisar sí hay premiados con un solo cupón, o algún beneficiario llevaba más de un número de la suerte.

Ha afirmado sentirse muy feliz por haber repartido este premio y precisa que ha sido la ONCE quién le notificó que había repartido el premio en Palma del Río. Ha apuntado que hace aproximadamente mes y medio repartió casi 4.000 euros entre las cajeras del supermercado con el sorteo del Eurojack de la ONCE, un megasorteo Europeo de la ONCE, y apunta que por un número no repartió el bote entero.

El resto de premios del sorteo de la ONCE de este miércoles han ido a Canarias, Castilla León y Cataluña.