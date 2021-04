La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Puente Genil, Ana María Carrillo, ha respondido a los portavoces de los grupos de la oposición, «que quieren seguir confundiendo a la ciudadanía o desconocen en qué consiste el remanente de tesorería, habida cuenta de que confunden los conceptos». Tanto Sergio Velasco como Jesús David Sánchez criticaron la pasada semana los 693.000 euros que el Ayuntamiento tenía de remanente de tesorería, una vez realizada la liquidación del presupuesto 2020. Carrillo había explicado que 300.000 euros eran para la reactivación del tejido empresarial con dos líneas de apoyo, una con ayudas directas a empresas, pymes y autónomos con un presupuesto de 150.000 euros y, por otra parte, otros 150.000 euros para la campaña de bonos descuento en el comercio local.

En respuesta a Sergio Velasco, la edil dijo que «me sorprende la acusación que vierte hacia el equipo de Gobierno porque nosotros no hemos ocultado datos y por eso no me queda claro con qué intención ha realizado estas declaraciones», añadiendo que considera «una acusación muy grave que diga que la culpa del cierre de los negocios desde el inicio de la pandemia sea del Ayuntamiento», algo que demuestra que «es un tipo de oposición que el pueblo no merece». Carrillo ha vuelto a insistir en datos relativos a ayudas en el presupuesto 2021, como los 425.000 euros destinados a ayudas a familias, los 3,5 millones de inversión o los 300.000 euros para ayudas a comercios y empresas, considerando que para «el señor Sánchez, recuperar Puente Genil pasa por recoger chapas de uralita abandonadas desde hace más de 20 años o por apuntalar un edificio que lleva muchos años presentando la misma fisonomía».