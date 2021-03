CSIF, sindicato mayoritario en la enseñanza pública en Córdoba y en Andalucía, reclama a la Delegación Territorial de Educación y Deporte que decrete el cierre de los centros educativos de Doña Mencía ante la alta incidencia de casos de la Covid-19 en el municipio y, más concretamente, en el IES Mencía López de Haro y en el CEIP Los Alcalá Galiano, hasta que mejore la situación, incluyendo la suspensión de las clases a partir del próximo martes 6 de abril, fecha fijada para la vuelta a la actividad escolar en esta localidad tras las vacaciones de Semana Santa.

La responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Elena García, resalta que "la delicada situación que vive la población de Doña Mencía con cierre perimetral y suspensión de la actividad no esencial con una incidencia que hoy ya era de 6.868 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la tasa más elevada en Andalucía". Según ha podido saber el sindicato de la coordinadora Covid, los centros educativos de la localidad están especialmente afectados con 73 positivos de 200 alumno/as y 17 casos de 25 docentes en el IES Mencía López de Haro, además de 64 positivos entre los 350 alumnos/as y 7 casos de 29 maestros/as del CEIP Los Alcalá Galiano.

CSIF Educación Córdoba señala que, debido a que tanto los alumnos/as como los profesionales deberán guardar cuarentena durante dos semanas, se hace imposible que tanto el CEIP como el IES puedan abrir sus puertas el próximo martes 6 de abril. "La falta de docentes para poder impartir las clases de manera presencial o telemática al encontrarse la mayoría de ellos de baja por enfermedad hace inviable la vuelta a las aulas", resalta García, quien recuerda que el sindicato ya solicitó a principios de febrero en la Mesa Sectorial de Educación el cierre de los centros educativos ubicados en aquellos municipios con una tasa de incidencia superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días como ocurre actualmente en Doña Mencía.

CSIF insta a la Administración sanitaria a que adopte las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la situación de alta incidencia de Sars CoV-2 en este municipio con el objetivo de proteger tanto a la ciudadanía, en general, como al alumnado y al profesorado de los centros educativos, en particular, además de evitar la propagación de la enfermedad. La central sindical señala que las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas), el Ayuntamiento de la localidad y los propios centros educativos han elaborado un escrito con estas mismas peticiones.

CSIF Educación Córdoba lamenta la falta de agilidad y diligencia de la Administración a la hora de adoptar las medidas preventivas necesarias en los centros educativos, ya que, según ha podido saber el sindicato, la delegación era consciente del importante crecimiento de los positivos en la localidad y en el IES desde el pasado 22 de marzo.