Manuel Díaz 'El Cordobés' pregona los valores más puros y conduce a Córdoba a su gran mes

Nunca ha tenido un toro "tan difícil", pero con arte, pasión y naturalidad, Manuel Díaz 'El Cordobés' ha levantado al Teatro Góngora en aplausos y ovaciones. Los cordobeses han acabado cantando el Soy cordobés mientras padre e hijo se fundían en un abrazo en el patio de butacas que continuaría en el escenario. Ha pedido que le siguieran y Córdoba, ensimismada, ha seguido los movimientos diestros del torero. "Cuando me fui, Córdoba sabía que no volvía; ahora hemos vuelto los dos", ha exclamado.

El matador de toros ha regresado, además, para pregonar el mes por esencia de su tierra, de la que se considera hijo. En el pregón de Córdoba por mayo, 'El Cordobés' ha ensalzado los valores más puros: la lealtad, el amor incondicional, el respeto, el agradecimiento... Valores que encuentra en la ciudad donde se ha criado, la ciudad que lo hizo torero y que lo acoge como a uno más. ¿Qué más podía decir? El torero ha hablado desde el corazón, dejando a un lado, por momentos, el discurso que tenía preparado: "A mí Córdoba todo me lo ha dado".

Las fiestas y los mismos sentimientos de siempre

Consciente de la importancia de este mes que está por venir y que tanto "abruma al mundo", Manuel Díaz ha dado fe de la dificultad para hablar de algo tan trascendental como el mayo cordobés. "Mayo es Córdoba y Córdoba es mayo, y eso todo el mundo lo sabe… Entérese el mundo entero de que aquí cuando nos peleamos nos tiramos flores", ha comenzado diciendo. Para acabar proclamando que "Roma vino a Córdoba y se quedó en un patio".

La aplaudida entrada de la saga de toreros, ambos del brazo, prometía que la noche podía ser muy especial y quedar en el recuerdo de la familia y de la ciudad, tantos años privada del encuentro de dos iconos del toreo. Las expectativas se han quedado cortas. Manuel Díaz no ha dejado de elogiar a su padre: "Le tengo que agradecer tanto... Me ha dado quitándome, y ahora me lo está devolviendo".

¿Qué decir de las Cruces? "La cruz, eje del mundo, es nueva representación de la convivencia que desborda la ciudad". ¿Y de los Patios? "Un patio es una tregua frente al ruido y la cólera". ¿Y la Feria de Nuestra Señora de la Salud? 'El Cordobés' la recuerda en Vallellano primero. Pero esta, en relación con aquella, guarda el "mismo sentimiento de felicidad", esos "muros abiertos", esa fiesta "compartida". "¡Disfruten de la fiesta y que viva Córdoba!", ha terminado exclamando el torero.

Córdoba, poesía

Al comienzo del acto, la estrofa final del poema de Rafael Huertes recitado resume lo que significa este mes para Córdoba: "¡Anhelar Gloria! ¿Pa’ qué? ¿Hay mayor felicidad que vivir en una tierra donde el mes de mayo es paraíso terrenal?". Esos mismos versos ponen pedestal a la mujer cordobesa: "Ella, arrogante y serrana,/ al mismo Mayo hace vibrar". Encarnando esa esencia, minutos antes la voz de la cantaora Miriam Monte, acompañada a la guitarra por El Niño Seve, ha convertido el escenario en un tablao y los cordobeses se han sentido ya en fiesta.

El delegado municipal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha cogido el testigo con la dificultad de mantener el nivel marcado por los artistas. Y el Teatro Góngora se ha identificado con un discurso que ha envuelto a Córdoba en elogios: "Es feria, es poesía, es el exceso de los sentidos hechos realidad". Y, hablando de realidad, no ha faltado el agradecimiento a quienes lo hacen posible: cuidadores, hermandades, peñas, funcionarios del Ayuntamiento o al resto de los cordobeses.

El alcalde, José María Bellido, ha alabado el espíritu de "convivencia" que reina en la capital. "Por Córdoba han pasado todos y todos se han quedado, vinieron a conquistar pero quedaron conquistados; en nuestro interior los tenemos a todos", ha expresado el primer edil. Bellido ha recibido a Manuel Diaz recordando su exitosa carrera, sus raíces cordobesas y aquel 14 de febrero de 2023 en el que padre e hijo se reencontraron y que tanto marcó a la saga de toreros. No ha faltado, por parte del alcalde, una muestra de respeto a la tauromaquia por su "aportación necesaria a la sociedad".

La tauromaquia y la familia

Las palabras han salido a raudales cuando El Cordobés se ha puesto a hablar de la tauromaquia: "El torero es un artista, un creador, un ser que persigue dar salida a un mundo interior inquieto". "Alcalde, ¿voy bien?", interpela, mientras se echa el flequillo para atrás. Ante los especadores, ha confesado: "Estoy peor ahora mismo que cuando debuté con picadores".

Manuel Diaz, como todos los toreros, se ha acostumbrado a palabras como "hotel, carretera, quirófano". Ha vivido la grandeza que anhelaba al ver a sus héroes y ha defendido "valores que la sociedad ya ha descartado". En ese camino, siempre ha protegido "lo más sagrado que puede tener un ser humano: su madre".

Ahora se encuentra en el mejor momento de su vida, porque tiene "más tiempo para compartir" y su madre está "más tranquila" porque "su hijo ya no tiene que jugarse la vida". Sin embargo, ella está "un poco malita". Por eso, se ha referido al tiempo. "Si yo me pudiese quitar algo mío y darlo para ganar tiempo, daría un brazo y una pierna por mi madre; y el otro brazo y la otra pierna por mi padre", ha reconocido. El teatro ha estallado en aplausos.