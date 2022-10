Se armó el belén: el mercado navideño de Las Tendillas está en el aire

El mercado navideño de Las Tendillas, su organización, los puestos que la integrarán y el tipo de productos que se ofertarán están en el aire. Organizado desde sus inicios por la Asociación de Belenistas de Córdoba, con el rechazo continuado de los comerciantes del centro, que consideran que los puestos suponen "una competencia desleal" para las tiendas del entorno, el conflicto se ha agravado este año por la situación de crisis económica que padece el comercio en general. Si se mantienen las fechas de otros años, el evento debería tener lugar desde mediados de noviembre hasta el 22 de diciembre.

El Ayuntamiento de Córdoba ha confirmado que existen dos solicitudes para la instalación del mercado en Las Tendillas. Por una parte, la de una empresa que ha tramitado la petición en nombre de los comercios de los años anteriores y por otra, la de Centro Córdoba. Los técnicos municipales deberán decidir ahora cuál es la opción que cumple los requisitos establecidos para la cesión del espacio.

Mientras la Asociación de Belenistas se abstiene de hacer declaraciones, a la espera de una asamblea en la que informará a sus socios sobre la situación, uno de los comerciantes que se venía instalando en el mercadillo hasta ahora, Luis Fabero, ha asegurado que existe un conflicto "por la presión que se está ejerciendo sobre el Ayuntamiento para echarnos de este espacio". Según Fabero, el Consistorio ha exigido a la asociación "una serie de requisitos que no existían hasta ahora obligando a que los comerciantes que se instalen sean de Córdoba y que todos los productos que se oferten estén relacionados con la Navidad".

Por su parte, el presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, ha confirmado el rechazo de los comerciantes del Centro a la instalación de un mercadillo que no tiene a nadie de Córdoba y "donde se vende de todo menos belenes", cosas como bisutería, marroquinería o comida que suponen una competencia directa a las tiendas que durante todo el año pagan sus impuestos, alquileres y demás gastos. Así, ha detallado que se reunieron con la nueva junta directiva de la Asociación de Belenistas para mostrarles su descontento y nos dijeron "que lo organizáramos nosotros". Asegura Blasco que ese no era el objetivo, "lo que exigimos es que si se pone un mercado navideño sea para vender productos que no se encuentran en las tiendas de alrededor". Asimismo, afirma que ha decidido solicitar el espacio "porque no queremos que se pierda este mercado y que sea un aliciente más con productos de Navidad para atraer al público a las tiendas del centro".

Esta solicitud se ha presentado hace escasos días y desde entonces, Centro Córdoba ha iniciado los contactos con posibles proveedores recientemente. "Nosotros no nos dedicamos a la organización de eventos, estamos trabajando en nuestros negocios y en las actividades del Bulevar y vamos a intentar que haya un mercadillo con productos típicos de esas fechas, pero todo ha sido muy precipitado y no sabemos la disponibilidad que habrá". La intención es poner a la venta decoración navideña y belenes, así como turrones, mantecados y otros productos típicos del momento.