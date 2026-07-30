Plantillas al límite y reducción de la actividad: Satse Córdoba alerta de las dificultades del Hospital Reina Sofía durante el verano

Durante los meses de verano, el Hospital Reina Sofía de Córdoba se enfrenta, según Satse, a una situación compleja marcada por el déficit estructural de profesionales. A la reducción de la actividad asistencial, con más de 200 camas no operativas, se suma la dificultad para cubrir cerca del 30 % de los contratos de enfermería previstos en el plan vacacional, debido a la falta de profesionales disponibles.

«Los ciudadanos son los principales perjudicados por el déficit de recursos sanitarios» Rafael Osuna — Delegado provincial de Satse Córdoba.

«El hospital necesita más inversión en recursos humanos para responder con garantía a las necesidades asistenciales de la población. Las listas de espera son la expresión más visible del problema, pero detrás existen cuestiones preocupantes como la sobrecarga laboral, el desgaste profesional, la insatisfacción de los pacientes y el incremento de situaciones conflictivas y de agresiones a los profesionales», explica Rafael Osuna, secretario provincial de Satse Córdoba.

Enfermeras de hospital que solicitan más enfermeras por turno de trabajo. / Satse Córdoba

Misma situación en el resto de la provincia

El Sindicato de Enfermería sostiene que los hospitales de Cabra, Montilla, Pozoblanco, Puente Genil y Peñarroya comparten un problema similar: plantillas ajustadas, dificultades para cubrir ausencias y la reducción de la actividad durante el periodo estival.

Concentración solicitando más contrataciones y reducción de jornada. / Satse Córdoba

«En los últimos años, en Atención Primaria hemos logrado avanzar gracias a las movilizaciones y al desarrollo de las medidas del Pacto de Atención Primaria. Sin embargo, observamos una tendencia preocupante, ya que el incremento de la plantilla no puede convertirse en una excusa para dejar de sustituir vacaciones, permisos o reducciones de jornada», indica Osuna.

Medidas que reclama el sindicato

Detrás de esta realidad, Satse Córdoba identifica una serie de problemas que se repiten cada verano: bolsas de empleo agotadas, fuga de profesionales a otras comunidades autónomas e imposibilidad de dar cobertura a los contratos del plan vacacional.

Recogida de firmas solicitando la ampliación de plantilla en Reina Sofía. / Satse Córdoba

«La situación es especialmente preocupante. La bolsa de empleo ya se agotó en el mes de junio, una circunstancia que refleja las dificultades que tiene Andalucía para retener a profesionales de enfermería. Muchas enfermeras optan por trasladarse a otras comunidades donde encuentran contratos más estables, mejores condiciones laborales y, en muchos casos, mayor capacidad de desarrollo profesional», añade.

Protesta ante los atrasos en la publicación de las bolsas de empleo. / Satse Córdoba

Para hacer frente a esta problemática, el sindicato reclama medidas que garanticen la estabilidad laboral, la mejora de las condiciones retributivas y la adaptación de las plantillas a las necesidades reales de los pacientes.

Funcionamiento de los servicios hospitalarios

Por otro lado, las listas de espera continúan siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. En este contexto, Satse Córdoba cuestiona la reducción de la capacidad asistencial durante el verano. «El cierre temporal de unidades implica el desplazamiento de profesionales a otros servicios, lo que exige procesos de adaptación a nuevos equipos, dinámicas de trabajo y perfiles de pacientes. Aunque los profesionales responden con gran responsabilidad, esta situación supone un esfuerzo adicional», agrega.

SATSE reclama la implantación de enfermeras especialistas. / Satse Córdoba

El impacto en profesionales y pacientes

La falta de personal no solo repercute en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, sino también en la atención que reciben los pacientes. Según el sindicato, esta situación incrementa el estrés, favorece la fatiga física y emocional de la plantilla y dificulta el desarrollo de la atención sanitaria de manera óptima.

Reunión de los delgados de Satse en el Reina Sofía. / Satse Córdoba

«Los ciudadanos son los principales perjudicados por el déficit de recursos sanitarios. La falta de profesionales y la reducción de la actividad durante determinadas épocas del año se traducen en mayores tiempos de espera y en una menor capacidad de respuesta del sistema sanitario», insiste Rafael Osuna.

Las claves para revertir el problema

En la actualidad, el principal reto del Sindicato de Enfermería se sitúa en el ámbito hospitalario y en el desarrollo de las especialidades de enfermería. Por ello, reclama tres medidas fundamentales: garantizar la cobertura de las ausencias en los centros de salud, incrementar la inversión en personal hospitalario y acelerar la implantación efectiva de las especialidades de enfermería.

Protesta por agresión en un centro de salud. / Satse Córdoba

«Nuestro objetivo es mejorar las condiciones laborales de los profesionales y garantizar que todos los cordobeses reciban una atención sanitaria segura, accesible y de calidad, independientemente de la época del año en la que necesiten ser atendidos», detalla el secretario provincial de Satse Córdoba.