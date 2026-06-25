La sanidad cordobesa en jaque por la falta de enfermeras y la «fuga» de talento

El sistema sanitario cordobés afronta un doble desafío de cara al verano. Por un lado, la falta de enfermeros y enfermeras en hospitales y centros de salud y, por otro, la marcha de estos profesionales a otras comunidades autónomas que ofrecen mejores condiciones laborales y contratos más estables. Desde el Sindicato de Enfermería Satse Córdoba alertan de esta situación que afecta, principalmente, a la cobertura asistencial.

El sindicato señala que el principal problema de esta «fuga» de talento es la precariedad laboral.

«Llevamos tiempo advirtiendo de que la falta de enfermeras es estructural y no se va a resolver con medidas puntuales. Lo que estamos reclamando es, en primer lugar, un incremento real de las plantillas adaptado a las necesidades asistenciales y no a criterios económicos», detalla Manuel Díaz, secretario de Acción Sindical de Satse Córdoba.

Manuel Díaz, secretario de Acción Sindical de Satse Córdoba. / Satse Córdoba

El secretario también señala la falta de planificación y reclama la implantación de ratios enfermera/paciente para garantizar una atención segura. «A esto se suma la necesidad de cubrir el 100 % de bajas, permisos y reducciones. Ahora mismo esa cobertura no se está produciendo y está generando una sobrecarga insostenible. Cada profesional está asumiendo el trabajo de los que no están y eso no es sostenible», añade.

«Fuga» de enfermeras y enfermeros

Una de las mayores preocupaciones de Satse Córdoba es la «fuga» de enfermeras. «Desde hace un par de semanas, alrededor del 70 % de los egresados que buscaban trabajo ya tienen empleo en distintas comunidades, con contrato firmado y ejerciendo. Sin embargo, aquellos que optan por quedarse en Córdoba o en Andalucía aún están esperando la llamada del SAS y, con suerte, no comenzarán a trabajar hasta el 1 de julio, terminando obligatoriamente el 30 de septiembre», indica Amparo Martínez, responsable de alumnos de Enfermería y Fisioterapia de Satse Córdoba.

Amparo Martínez, responsable de alumnos de Enfermería y Fisioterapia de Satse Córdoba. / Satse Córdoba

¿Por qué ocurre?

Según indican desde el sindicato, el principal problema de esta «fuga» de talento es la precariedad laboral: contratos muy cortos, falta de continuidad e incertidumbre. «Frente a esto, otras comunidades ofrecen contratos de mayor duración, estabilidad y mejores condiciones laborales, lo que hace que nuestros profesionales opten por marcharse», explica Díaz.

Además, el sistema de contratación utilizado también influye. Por ejemplo, las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón disponen de un sistema informático de contratación que permite localizar al candidato a las 24 horas de haberse inscrito.

Enfermeros exigen más contrataciones y que no se cierren las unidades. / Satse Córdoba

En Andalucía, el sistema funciona diferente. «Este verano se muestra lento e ineficaz. Solo permite visualizar a los candidatos que se inscribieron antes de octubre de 2023, incluyendo todos sus méritos, y a la promoción de 2024 y 2025, solo con la experiencia desarrollada dentro del SAS. Un candidato que haya finalizado sus estudios en 2026 no tiene forma de que el sistema informático del SAS lo encuentre, aunque se inscriba en bolsa», recalca Martínez.

Por este motivo se ha realizado una convocatoria provincial. «A través del Registro de la Junta de Andalucía, el candidato presenta una solicitud que tiene que ser evaluada y, hasta el 23 de junio, no ha podido ser llamado por este sistema», añade.

Dato Según los últimos estudios publicados en 2025, la Universidad de Córdoba es la institución académica pública que más invierte por alumno en Andalucía, destinando 8.139 euros de media por alumno y año.

Las propuestas de Satse Córdoba

Para resolver esta problemática, Satse Córdoba ha presentado propuestas muy concretas a la administración sanitaria. Entre ellas, que los contratos tengan una duración mínima de seis meses o que se extiendan hasta final de año; que el plan de contratación se haga con antelación suficiente o la actualización de la bolsa de empleo, incorporando cortes anuales reales que la hagan más «ágil, transparente y eficaz».

Reivindicación Satse ante la falta de personal. / Satse Córdoba

«Solo así podremos ser competitivos frente a otros servicios de salud y evitar que nuestras enfermeras recién egresadas se vean obligadas a marcharse para encontrar oportunidades laborales estables. Porque si no ofrecemos agilidad y oportunidades reales estamos perdiendo talento en nuestra propia provincia», reivindica Manuel Díaz.

Plan de sustituciones vacacionales

El sindicato señala que el plan de sustituciones vacacionales del SAS deja sin cubrir dos de cada tres ausencias. «Actualmente nos encontramos con un programa vacacional que no se ha terminado de adjudicar. La semana pasada salió publicada una convocatoria extraordinaria a nivel provincial para intentar asignar la mayoría de contratos de tres meses que no se han podido adjudicar», explica la responsable de alumnos de Enfermería y Fisioterapia.

Satse pide que se cubran las bajas al 100 %. / Satse Córdoba

Por ello, Satse Córdoba plantea un cambio de enfoque con contratos de larga duración y con coberturas del 100 % de las ausencias para evitar la sobrecarga de las plantillas. También para evitar, durante el periodo estival, el cierre de camas, la reducción de la actividad quirúrgica y la limitación de las consultas externas. «Si no se adoptan estas medidas, se repetirá el mismo problema cada año: falta de profesionales, fuga de talento y deterioro de la calidad asistencial», destaca el secretario.