«La sociedad no debe preocuparse, Córdoba es una ciudad segura»

-La Policía Nacional celebra en 2024 su bicentenario. ¿Cómo ha evolucionado este cuerpo?

-Para nosotros es un orgullo este año celebrar estos 200 años y esta evolución que nuestra corporación ha tenido. Con la real cédula de Fernando VII, en 1824, se creó la entonces Policía General del Reino, que es nuestro antecedente. A lo largo de estos 200 años hemos cambiado de denominaciones, nuestra estructura ha cambiado para adaptarla a la evolución de la sociedad, pero hemos cumplido esa función de prestar seguridad, de orden público y de investigación.

-Y este año lo celebran con diferentes actos.

-Exactamente. Con dos objetivos. Primero, visibilizar nuestra corporación y el trabajo que hacemos para la sociedad a la que servimos, como dice nuestra Constitución. Y por otra parte, renovar nuestro compromiso, tanto interno, de todas las personas que componemos la Policía Nacional, como externo, poniendo en valor esos valores de servicio, entrega, lealtad y dignidad, y acercándonos a la sociedad para que nos conozcan más.

-¿Qué actividades tienen?

-El primer acto que se desarrolló aquí fue el 13 de enero, con un izado de bandera. El Palacio de la Merced se enciende todos los 13 con el color corporativo, que es el azul. Luego hemos tenido otras actividades como una exhibición en la plaza de toros de Córdoba. Es una exhibición que gusta mucho a los niños y, además, con otro objetivo, el de poder captar a futuros y futuras policías. Una exposición fotográfica en el Palacio de la Merced, hemos hecho también un concurso de dibujo entre los escolares, y tenemos en mente la carrera de la Ruta del 091, el 17 de noviembre. También queremos reconocer a aquellas personas o instituciones que tienen un compromiso y una actividad destacada con la Policía Nacional.

-¿Sigue creciendo la entrada de mujeres en la Policía Nacional?

-Tenemos dos hitos. El bicentenario y que este año se cumplen 45 años de la incorporación de la mujer a la Policía Nacional. Las primeras mujeres se incorporaron en 1979, fueron 42, en lo que entonces se llamaba el Cuerpo Superior de Policía. Estaba el Cuerpo Nacional de Policía, con funciones de orden público, y el Cuerpo Superior de Policía, con funciones de investigación. Luego se fusionó en 1986 en lo que hoy conocemos como la Policía Nacional. Ahora estamos casi en el 18%, creo que somos unas 12.700 o unas 12.800 mujeres. Actualmente, somos una institución atractiva no solo para los hombres, sino también para las mujeres. Nosotros tenemos dos vías de entrada, la escala básica y la escala ejecutiva, y en las últimas promociones en la escala ejecutiva estamos en el 50%. En la escala de mando intermedio las últimas promociones están casi en el 50%.

-¿Eso quiere decir que se incorporan mujeres formadas, más que en la escala básica?

-En la escala básica el porcentaje tampoco está nada mal, está en un treinta y tantos por ciento, pero bien es cierto que en las últimas promociones el perfil es gente con mucha formación.

-En su despacho se observan distinciones como las otorgadas por la Guardia Civil y los empresarios, pero ahora les reconoce un periódico como Cordobeses del Año.

-Para nosotros es un orgullo, porque es verdad que hemos venido recibiendo premios, pero que un medio de comunicación nos hagáis entrega de este premio, en su modalidad de valores sociales, es un orgullo. Estamos muy contentos.

-El año que viene, previsiblemente, se inaugurará la nueva comisaría, ¿supondrá el cierre de instalaciones?

-En principio, viene a sustituir la de Campo Madre de Dios. Todas las brigadas podrán estar en un mismo edificio, con lo cual, orgánica y funcionalmente es mucho más efectivo y eficiente.

-¿Se incorporarán más medios en los próximos tiempos?

-Está previsto que se nos dote de drones de forma permanente como medio de seguridad y vigilancia. El uso es habitual, pero son recursos que tenemos que solicitar a nuestra jefatura. Tenemos ya dos funcionarios de Policía, uno tiene la titulación y otro está formándose para el uso.

-Sobre su mesa tiene una distinción por ser referente en la defensa de la igualdad. Precisamente, la estadística de violencia de género pone de relieve que una mayoría de denuncias son realizadas a partir del atestado policial, una labor que quizá es desconocida, ¿verdad?

-Uno de los actos que también hemos hecho es que con motivo del 8 de marzo organizamos una jornada para poner en valor a las mujeres referentes en la sociedad cordobesa. La violencia de género es un delito que se persigue de oficio. Denunciar los episodios de los que seamos testigo está en cada uno, no solo en los y las policías. A las mujeres que la sufren les cuesta mucho presentar una denuncia por distintos motivos, por eso se necesitan tantos recursos para abordarla. Ha habido alguna orden de alejamiento concedida cuando la Policía ha reflejado fielmente la situación de terror que se producía con la mujer cuando llegábamos y cómo el agresor la controlaba. Muchas veces, también, necesitamos acudir a los testigos.

-En 2023 se formularon ocho denuncias diarias ante el juzgado por violencia machista. ¿Son muchas?

-Claro, pero no me gusta hablar de cifras en violencia de género. Siempre he querido quedarme con la que no se denuncia, porque ahí no sabemos qué riesgo hay para las mujeres. Violencia verbal, psicológica, que es muy grave, o física.

-En los últimos meses hemos tenido dos homicidios y agresiones con arma blanca, pese a que siempre se afirma que Córdoba es segura. ¿Hay un cambio?

-La ciudad de Córdoba es segura. El que tengamos algún caso de alguna de las modalidades delictivas del Código Penal no significa que no sea segura. La Policía Nacional trabaja para que cuando se cometen delitos se investiguen y resuelvan lo más rápidamente posible. La sociedad cordobesa no debe preocuparse porque Córdoba sea una ciudad insegura, porque no lo es.

