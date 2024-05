De Australia a Córdoba para trasladar la realidad del universo marino

"Los océanos se están sobrecalentando debido al cambio climático, en consecuencia, los corales sobrecalentados se vuelven blancos y pueden morir, a esto lo llamamos blanqueamiento de coral", así explica la científica marina australiana, Marji Poutinen, la realidad que está sufriendo el universo marino, en concreto los corales. Una situación marcada por las altas temperaturas que no sólo se quedan en la superficie, también llegan hasta el fondo del mar generando graves consecuencias. Ser conscientes de ello es esencial para poder colaborar con todo cuanto esté en nuestras manos, por ello, Poutinen ha viajado a Córdoba para trasladar este mensaje a las nuevas generaciones.

La científica ha ofrecido una conferencia en la Universidad de Córdoba (UCO) bajo el título Tropical cyclones and coral reefs in a warming world- Ciclones tropicales y arrecifes de coral en un mundo en calentamiento, y además, para hacer llegar el mensaje a los más pequeños, Poutinen también ha visitado al colegio López Diéguez, donde ha realizado juegos y actividades para que los escolares conozcan la situación. "Los niños no hicieron nada para causar el problema, pero experimentarán las peores consecuencias si los adultos no actúan ahora, se merecen saber lo que está sucediendo y tener voz para recordarnos a todos que merecen un futuro seguro", afirma la experta.

Como indica Poutinen los corales de todo el mundo se han blanqueado este año, "esto ocurre con tanta frecuencia que no tienen tiempo de recuperarse por completo", explica. Durante su visita al centro escolar, donde ha llevado una pancarta gigante que está recorriendo colegios de todo el mundo, los alumnos cordobeses se han convertido en corales y han aprendido a alimentarse como ellos usando sus tentáculos, además han podido recrearlos mediante legos y plastilina.

No sólo están padeciendo los arrecifes, "otras criaturas del océano también están sufriendo, como los pingüinos, que están perdiendo el hielo que necesitan y les resulta más difícil capturar su alimento a medida que se interrumpen las cadenas alimentarias en el océano", explica la experta. Por ello, los niños también han aprendido en esta jornada escolar "por qué a los pingüinos no les gusta que el hielo se derrita usando un juguete de pingüino reversible que cambia de huevo a polluelo y luego a adulto".

La científica en el colegio López Diéguez. / A. J. González

Marji Poutinen estudia cómo los arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos se ven afectados por tormentas y océanos sobrecalentados, tanto en el pasado como en el futuro. Además, como ella misma cuenta, "en mi tiempo libre, enseño a niños y adultos sobre el cambio climático y les ofrezco una manera de alzar la voz ante el mundo para lograr un cambio positivo utilizando el arte y la ciencia juntos". Ya que, como reconoce, de manera individual también se pueden realizar acciones para paliar la situación: "podemos caminar, andar en bicicleta o tomar un tren en lugar de un automóvil; podemos comer más verduras y menos carne, y comprar alimentos cultivados localmente; también utilizar paneles solares o turbinas eólicas para obtener electricidad; o reparar y reutilizar artículos en lugar de comprar otros nuevos; y también podemos votar por líderes que apoyen la acción climática", concluye.