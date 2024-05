La subasta de los terrenos de la Junta en el Cordel de Écija queda desierta

La subasta de los terrenos que la Junta de Andalucía tiene en el Cordel de Écija, en Córdoba capital, ha quedado desierta. La Dirección General de Patrimonio de la Junta ha adjudicado este martes siete inmuebles en la cuarta subasta de patrimonio público que se celebra desde 2009, por un importe de adjudicación aproximada de siete millones de euros, lo que supera en 1,5 millones el precio de salida en primera subasta. Sin embargo, el lote donde se incluían todos los terrenos autonómicos de esa franja junto al río entre los puentes de Andalucía y San Rafael no ha encontrado postor.

Según ha explicado la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ahora se intentará poner de nuevo en valor los terrenos no adjudicados. Hay dos métodos para hacerlo: bien incorporándolos a un nuevo procedimiento de subasta o bien mediante enajenación directa. Cabe recordar que, en primera subasta, los terrenos del Cordel de Écija salían por unos 9,2 millones de euros. Según la ficha del inmueble que aparece en la web de la Dirección General de Patrimonio, en segunda subasta ese precio se reduciría hasta los 7,8 millones.

Intereses comerciales

Que la subasta de estos terrenos no haya encontrado no ha dejado de llamar la atención pues todo hacía indicar que sobre la zona había bastante intereses comerciales. En su momento, había una iniciativa privada que se perdió con el covid que planteaba más de 200 millones de euros de inversión. Más tarde, según pudo saber este periódico, el empresario gaditano José Luis López Fernández, conocido como El Turronero, también estaba interesado en desarrollar planes comerciales en el Cordel.

Terrenos del Cordel de Écija que salieron a subasta. / CÓRDOBA

Los terrenos

El ámbito del Cordel de Écija abarca 210.000 metros cuadrados, que pertenecen a distintos propietarios. Las administraciones cuentan con más de 61.000 metros cuadrados, es decir, el 29%. La Junta tiene casi 42.300 metros cuadrados (20%), que son los que han salido a subasta. Que la Junta no haya colocado sus terrenos, que en su mayoría tenían como destino uso residencial, no significa que el plan para el Cordel no se vaya a desarrollar. Es más, el Ayuntamiento apuntó en su día que la subasta de la Junta no afectaba en absoluto al plan urbanístico que pesa sobre la zona.