El obispo de Córdoba pide que no haya "ni un muerto más por falta de seguridad en el trabajo"

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, a cuenta de la celebración el próximo 28 de abril del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, ha llamado a que no haya "ni un muerto más por motivos laborales, por falta de seguridad en el trabajo".

En este sentido y en su carta semanal, recogida por Europa Press, Demetrio Fernández ha explicado que "en estas fechas la Iglesia nos recuerda el valor del trabajo humano, nos avisa de la necesidad de extremar las medidas para defender la vida en el mundo del trabajo, la importancia de superar la precariedad del trabajo con contratos efímeros, que no dan seguridad para la familia ni para el futuro".

A este respecto, ha aludido a como "hace 21 años la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció el 28 de abril, en la cercanía del 1 de mayo", como "el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo" y, en este contexto, ha defendido que no haya "ni un muerto más por motivos laborales, por falta de seguridad en el trabajo".

Empresarios y trabajadores

Respecto a la próxima celebración a nivel internacional del Día del Trabajo, el próximo 1 de mayo, festividad de San José Obrero, el obispo ha dicho a empresarios y trabajadores que "la fiesta del trabajo es una invitación a ser honrados en el mundo del trabajo, en el rendimiento que cada uno está llamado a dar en el puesto que ocupa, en el salario digno por parte de quien trabaja, y en la no explotación o abuso de quien no tiene más remedio que aceptar lo que le dan, porque no hay otra cosa".

De esta forma, "en los colectivos pobres, donde las personas apenas tienen para sobrevivir, el trabajo se convierte muchas veces en esclavo, porque el trabajador no tiene otra cosa y hace lo que sea con tal de llevar algo de comer para su familia. Eso es un abuso", según ha subrayado el obispo en su carta.

"También hay --ha añadido--, gracias a Dios, empresarios que miran por sus trabajadores, que pagan los impuestos, que hacen facturas con el IVA correspondiente, que abren nuevos puestos de trabajo, pensando en multiplicar los puestos de trabajo, y de un trabajo digno y bien remunerado".

Por otro lado, Demetrio Fernández ha lamentado que, "a veces, los simples trabajadores prefieren no tener contrato para acceder así a las subvenciones de la Administración pública. Recibir el dinero en negro para no perder la paguita, no cotizar a la Seguridad Social, y vivir una economía sumergida. Esto también es un abuso, por muy generalizado que esté".

Fiesta de San José Obrero

De esta forma, según ha argumentado, "unos por demás y por lo alto, otros por de menos y a nivel elemental", el resultado es que "la corrupción se filtra en el corazón de unos y de otros", y "también puede darse el abuso en los mandos intermedios, en las organizaciones sindicales, con el tráfico de influencias y no buscando el bien de los trabajadores".

Por todo ello, el obispo ha resaltado que el Primero de Mayo, "la fiesta de San José Obrero, es ocasión para tomar conciencia, para convertirse de corazón, cumpliendo toda justicia. El mundo del trabajo ha sido redimido por Jesucristo, divino obrero. Colaboremos con nuestro trabajo para construir un mundo más justo, un mundo para todos", según ha concluido.