El Casco Histórico de Córdoba, cuaderno de operaciones en una multitudinaria yincana matemática

Séneca, Averroes, Maimónides, Lucano, Góngora... Todos estos son personajes históricos de Córdoba muy relevantes tanto a nivel local como nacional. Y todos tienen algo en común: sus campos de estudio están esencialmente relacionados con las letras. Si bien es cierto que Averroes y Maimónides ejercieron como médicos, ninguno de ellos tuvo los números como principal ocupación. De este modo, podría afirmarse que, hasta el momento, ningún cordobés ha pasado a la historia como matemático ilustre. ¿Podrá cambiar esta situación en un futuro cercano?

Para potenciar el desarrollo y el amor por la disciplina matemática, este jueves 25 de abril se ha celebrado la 27ª edición de la Yincana Matemática por Córdoba. Un total de 754 alumnos -704 jugadores de campo y 50 controladores- de 33 centros de la provincia se han dividido en 176 equipos de cuatro componentes cada uno. Tras el pistoletazo de salida, dado por la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, los participantes han comenzado a resolver sus primeros problemas matemáticos de la mañana.

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, anunciando el inicio de la actividad. / Víctor Castro

Entusiasmo por los números

"Tenía muchas ganas de probar, nuestro profesor nos ha incitado a que vengamos", decían Pedro y Alfonso, alumnos de 4º de la ESO del colegio Salesianos, instantes antes de que empezase la prueba. Y es que la figura del profesor es fundamental para que los estudiantes desarrollen gusto y pasión por cualquier disciplina, en este caso, las matemáticas. Ciencia que, como bien ha apuntado Lorenzo Martín, coordinador de la yincana y profesor de matemáticas del IES Alhakén II, "hay mucha gente a la que le gusta, y el estigma que hay en la sociedad sobre el miedo a las matemáticas no es tan grande en realidad".

Por su parte, Juan Carlos Román, también coordinador de la yincana y profesor de matemáticas del IES Galileo Galilei, ha reconocido que esta actividad "siempre ha tenido mucho tirón". Además, se ha mostrado orgulloso al afirmar que, para los organizadores, "es una alegría, porque llevamos desde noviembre trabajando para que esto salga adelante".

Desarrollo de la actividad

Román ha explicado que, al inicio, los alumnos "localizan los puntos base, se hacen su itinerario y van cada uno donde puede y en el orden que quiera". Y ha dejado claro que "los que vayan con intención de ganar van a salir corriendo". Aun así, hemos podido hablar con alguno de los competidores que perseguían la victoria.

Antonio, estudiante del IES Aljanadic de Posadas, ha expresado, mientras realizaba las primeras tareas de la actividad, que en su equipo "creen que tienen posibilidades de ganar".

Participantes descifrando una de las pruebas de la yincana. / Víctor Castro

La Yincana Matemática ha hecho que Antonio y sus compañeros de equipo, Álvaro, Candela y Sofía, así como los otros 700 alumnos participantes, estuvieran desde las 9.00 hasta las 14.00 horas enfrascados en diferentes problemas matemáticos. Incluso para que les dieran la merienda han tenido que resolver una cuestión numérica.

Matemáticas aplicadas a la vida

Desde la organización establecen como uno de los objetivos principales de la actividad que las matemáticas que realicen los estudiantes les permitan "tener más libertad de razonamiento para utilizar los conocimientos académicos adquiridos en clase", así como "aplicar los contenidos académicos a objetos y situaciones que se encuentran en nuestro entorno vital". Ya que bien es sabido que lo aprendido en la etapa académica siempre debe ser aplicable a la cotidianeidad de las personas, lo que, por lo general, facilita el entendimiento de los conocimientos.

Conocer Córdoba a través de las matemáticas

Otro de los fines que se plantean con la realización de la yincana es que los escolares "tengan un conocimiento más profundo de la ciudad en la que viven desde la perspectiva matemática". De esta manera, Manuel Galán, profesor de matemáticas del IES Trassierra, ha expresado que "la expectativa es, sobre todo, que ellos se diviertan haciendo matemáticas en la ciudad y viendo partes de su localidad donde las matemáticas existen". Por mucho que les pese a algunos, las matemáticas están en todas partes, como se suele decir.

La Yincana Matemática por Córdoba ha finalizado sobre las 14.00 horas en el Centro de Educación Vial. Los premios previstos serán, a repartir entre los 27 equipos ganadores y por categorías -categoría general, provincia y ESO-, un total de 2.260 euros en vales para gastar en un centro comercial de la ciudad. Sin embargo, los ganadores se conocerán "de aquí a unas semanas", según han comunicado desde la organización de la actividad.

La redacción de este periódico quiere animar a aquellos alumnos como Adrián, del IES Gran Capitán, quien tenía las expectativas "bajillas, porque se me dan bien las matemáticas, pero me pongo nervioso con estas cosas" a que, haya quedado como haya quedado, no pierda la ilusión y la pasión por dedicarse y disfrutar una materia tan bonita y con tanto que descubrir como las matemáticas.