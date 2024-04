El campo de golf de Casilla del Aire contará con más de 300 árboles

La empresa Deporte, Turismo y Cultura ha iniciado ya el proceso de renaturalización de la Loma de Turruñuelos, en Córdoba capital, donde tiene previsto abrir un campo de golf. Según han informado fuentes de la empresa promotora del proyecto a este periódico, la idea que prima es que el campo «sea lo más natural posible». El pitch and putt de nueve hoyos planteado también incluye una casa-club, cuya obra está previsto que empiece esta misma primavera.

Más de 300 árboles

Desde la empresa detallan que la idea es plantar más de 300 árboles que no precisen de riego, de especies diferentes. Se trata, insisten, «de una isla de biodiversidad integrada en el paisaje». Las críticas al proyecto no han sido pocas pues, como es obvio, el campo precisará también de césped. En este caso, la promotora apunta que la zona a regar será de unos 3.000 metros cuadrados, mientras que el resto serán árboles y especies arbustivas que no tienen tanta necesidad hídrica.

Hay algunos árboles que ya se han plantado y han empezado a brotar gracias a las lluvias del pasado mes de marzo. Almezos, fresnos, nogales o álamos serán algunas de las especies que puedan verse en el campo de golf.

Estado en el que se encuentra actualmente la zona donde irá el campo de golf. / A. J. GONZÁLEZ

En este caso, el espacio tendrá diferenciados tres niveles de vegetación. Por un lado, estarán los árboles ya citados, a los que sumarán algunas palmeras Washingtonias en la zona perimetral; por otro, los arbustos, ya en la zona de fuera del juego (aquí irán lentiscos y adelfas) y, por último, la parte denominada pradense, donde se ubicará la zona de juego y los greens (las áreas del campo preparadas para jugar la bola).

Muchos árboles se plantaron ya en invierno para aprovechar la primavera para que explotara con fuerza el crecimiento vegetativo. Ya se pueden observar, además, cómo muchos de esos árboles están empezando a arraigar. En cuanto a esas partes pradenses, la empresa aprovechará si vienen lluvias, de lo contrario, esperarán a otoño para hacerlo. Es decir, que la vegetación del campo estará relacionada de forma directa con la fecha de su puesta a punto.

Casa-club y piscina

Además de la zona de juego y de toda la vegetación, este espacio deportivo también contará con una casa-club y una piscina. El campo de golf tendrá una cancha de prácticas para tirar bolas de unos 250 por 90 metros, lo que permitirá hasta 30 jugadores al mismo tiempo, y contará con una zona de pateo y chipeo, que dispondrá de iluminación. La finca tiene una extensión de 150.000 metros cuadrados.

Suscríbete para seguir leyendo