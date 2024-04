El Consejo del Movimiento Ciudadano pide a Vimcorsa no acumular viviendas sociales por zonas

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) pide al gobierno municipal que no caiga en la tentación de recuperar "la errónea filosofía de los barrios con acumulación de viviendas sociales" y le pide que apueste por la vivienda en alquiler, con ayudas económicas para quien no pueda pagarlas, pero no por viviendas que se entreguen en exclusiva a sectores sociales en exclusión. El Pleno del CMC ha analizado el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Vimcorsa, aprobado la semana pasada por el consejo de administración de la empresa municipal de vivienda, y ha elevado algunas aportaciones al documento como

Sobre la promoción de vivienda nueva, el Consejo del Movimiento Ciudadano considera necesario que la ciudad haga una reflexión ante la evidencia de que al bajar de manera paulatina su población "no puede seguir incrementando sin más el parque de vivienda". En este sentido recuerdan que el PGOU cuenta aún con crecimientos urbanísticos "más que suficientes" para poder contar con suelos para vivienda nueva, con aplicación del 25 o 30% de reserva de vivienda protegida, por lo que el nuevo Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) "no debe entrar a generar más suelo para vivienda".

Fuensanta y Sector Sur

Por otro lado, aplauden la fórmula de alojamientos, cooperativas de viviendas o cohousing, en cuanto que usen suelo de equipamiento, pero siempre que se asegure con antelación que esos suelos de equipamientos no tienen previsto un uso futuro para la zona. Asimismo, entienden que es interesante el análisis de la situación de la vivienda que se ha hecho por distritos, pero lamentan que no tenga traslación a los distintos programas y actuaciones. En este sentido, entienden que habría que definir un anexo específico dedicado al casco histórico y la periferia y los barrios con más de 50-60 años que se ven necesitados de un proceso de rehabilitación que evite que queden vacíos o que caigan en la marginalidad. «En este caso --advierten-- hay que atender con cierta urgencia al Sector Sur o a la Fuensanta».

Viviendas vacías

Por último, sobre la vivienda vacía apuntan que es necesario la creación de varios instrumentos que fomenten su entrada en el mercado, especialmente, la que se está generando en barrios populares. «Hay que ayudar a que las viviendas salgan al mercado a cambio de seguridad jurídica y un precio adecuado y razonable, bien en alquiler (sobre todo) o en venta». Por último, dentro del plan de vivienda hay que introducir un programa específico sobre atención a personas con desahucios o en peligro de ello, y recuperar una oficina, en colaboración con asuntos sociales, que medie ante entidades bancarias o grandes tenedo