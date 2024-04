San Álvaro premia las mejores carrozas y caballistas de la Romería de Santo Domingo

Tras la subida al santuario Scala Coeli y tras la misa de romeros, la Hermandad de San Álvaro ha entregado los premios que reconocen el trabajo de las carrozas, algunas tienen más de seis meses de preparación, y también a los mejores caballistas de la Romería de Santo Domingo.

Premios a las carrozas

El premio especial, donado por la hermandad y entregado por la hermana mayor, Francisca Acero, ha recaído en la Peña de los de Peina y Volantes. "La sensación de todos ha sido superior, no nos lo esperábamos", ha expresado la presidenta de dicha peña, María del Mar Muñoz, quien también reconoce un sentimiento de tristeza entre estos peñistas por echar en falta a "uno de los mejores montadores de la carroza y secretario", quien tuvo un percance de salud mientras realizaba labores de montaje y decoración para la carroza. Los trabajos para engalanar la estructura comenzaron con el diseño de los volantes en agosto y prosiguió con la elaboración de flores desde el mes de septiembre, desde entonces los peñistas se reúnen en el centro cívico de Lepanto para adelantar y coordinar el trabajo.

Entrega de premios. / Manuel Murillo

El primer premio, donado por el Ayuntamiento de Córdoba, ha sido para la Peña los de Santiago; el segundo galardón, donado por la Diputación de Córdoba, es para la Peña los Romeros de la Mezquita; el tercer premio, donado por la Federación de Peñas es para Peña Coro, Sol y Luna; y el cuarto donado por la Real y Fervorosa hermandad de San Álvaro, ha sido para la Peña Jarana.

Otras peñas también han recibido un reconocimiento en forma de accésit, estas son: Peña Ritmo y compás, Peña coro Alminar, Peña amigos de San Lorenzo, Peña los romeros de la Paz, Peña Aromas de azar, Peña Romeros de la Vega y Peña el costal viejo.

Premios a los jinetes

Premio especial para María Gómez. / Manuel Murillo

Los caballistas han recibido tres premios en las categorías de mejores cadetes, jinetes y amazonas además del premio especial en homenaje a Miguel Muñoz, que lo recibió en esta ocasión María Gómez con su caballo Cisne. "No me lo esperaba, lo he disfrutado mucho, ha sido una sorpresa grata". Este es el primer año del caballo, de cuatro años de edad, y también de la amazona, aunque Gómez realiza la subida a Santo Domingo desde pequeña.