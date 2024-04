El color y la música tiñen la Romería de Santo Domingo

El sonido de los cohetes a las 8.00 horas ha anunciado el inicio de la Romería de Santo Domingo este domingo 21 de abril. Un total de 14 carrozas junto a centenares de caballistas y peregrinos se han congregado para celebrar la tradicional cita del calendario cordobés.

Ha sido pasadas las 9.40 horas cuando el desfile situado en la avenida República Argentina ha comenzado su andadura por el Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Colón, Llanos del Pretorio -donde la organización ha ofrecido un homenaje a las policías municipales asesinadas en 1996-, y proseguirá por la avenida del Brillante y San José de Calasanz, para llegar al entorno de Scala Coeli.

La hermana mayor, Francisca Acero, en el momento de recuerdo a las dos policías asesinadas en Córdoba, en presencia de los concejales Ruiz Madruga, Urbano, González y Ortiz. / MANUEL MURILLO

El día ha comenzado con un desayuno de churros con chocolate ofrecido por la hermandad de San Álvaro a los romeros mientras esperaban la llegada de las carrozas. Su hermana mayor, Francisca Acero, se mostraba algo "nerviosa" al inicio de la cita. "Hasta que no escuchamos las campanas repicar en Scala Coeli, no damos el día por hecho". Para Acero, llegar al Paseo de la Victoria y ver a las carrozas montadas "ya es una gran alegría porque ya sabemos que vamos a vivir este día con mucha intensidad, pero cuando ya culminamos la sierra cordobesa y entramos en Scala Coeli, para nosotros es ya otro triunfo, después la misa es preciosa, llena de romeritas chicas, mayores, y se convive muchísimo y eso es muy especial".

Uno de los coros se prepara para subir a su carroza. / Manuel Murillo

"El día de hoy es maravilloso", ha indicado Salvador Torres, miembro de la Peña Ritmo y Compás, cuyos componentes encabezan la comitiva de carrozas. "Estamos todo el año pensando en estos días", comenta haciendo referencia a las otras dos grandes citas en las que estas carrozas volverán a salir a la calle: la Batalla de las Flores y la Romería de la Virgen de Linares. Esta peña también es coro, y son los encargados de cantar en la misa que se celebra a la llegada del santuario.

El pregonero de la romería de este año, Manuel Gahete, en el inicio de la romería. / MANUEL MURILLO

Música y un homenaje al Córdoba CF

El Coro Sol y Luna ha iniciado caminito a Santo Domingo en su carroza decorada en homenaje al Córdoba CF. Flores verdes y blancas adornan cada detalle de la estructura. "Somos forofas del Córdoba porque está haciendo una buena temporada y vamos a subir, y para motivarlos hemos querido innovar y hacerle un homenaje a nuestro equipo", ha declarado la directora del coro, Amalia Marín, quien confiesa que desde últimos de año han estado realizando las flores que componen el montante para poder engalanarlo todo. "Esto lleva muchísimo trabajo, pero nuestra tierra se merece eso y más", añade.

Detalle de una de las carrozas. / Manuel Murillo

Las palmas y letras cordobesas no han dejado de sonar: Por más besos que te dé nunca serán suficientes y como buen cordobés a mi Córdoba y su gente yo la tengo que querer, tarareaban los componentes del coro Los de Santiago. El color y la música también son claros protagonistas de esta jornada. En las carrozas se podían ver elementos cordobeses como los arcos de la Mezquita Catedral, la plaza del Potro o una representación de la escultura en homenaje a los patios que se ubica en la plaza Poeta Juan Bernier. Toda esta preparación puede llevar más de seis meses de trabajo, como es el caso del Coro Alminar. "Este año hemos optado por el colorido, son flores de papel de folio, todo manual, no hay ni una flor igual", indican las componentes Chari y Tere, quienes lo tenían claro: "Hoy lo vamos a disfrutar". También, las peñistas han lamentado que para llegar a la Victoria "hemos venido a un paso muy acelerado, una velocidad que no es para las carrozas, y se nos ha caído nuestro monumento a San Rafael".

A la llegada al Santuario se celebra la misa, tras la que los asistentes disfrutarán de una jornada de convivencia. La organización premiará las mejores carrozas y caballistas durante el evento.