Los desguaces cordobeses sobreviven gracias a la digitalización del negocio

El envejecimiento del parque automovilístico asociado a la subida de precios y el descenso en las ventas de vehículos nuevos, así como los nuevos en los hábitos de consumo repercuten en los desguaces que, tras un periodo crítico, viven otro de cambios en el que su única vía para no desengancharse del sistema es la digitalización, un arma de doble filo para los negocios.

Los empresarios cordobeses del sector señalan una doble vertiente: cada vez se entregan menos vehículos en los desguaces, lo que provoca que haya más demanda de piezas y menos material para ofrecer. «Los desguaces necesitamos nutrirnos de vehículos para vender piezas», alerta Rafael Gómez, vicepresidente segundo de la Asociación Andaluza de Desguaces y propietario de Desguace Provaluta. Desde Autodesguaces Castro, por su parte, una de sus propietarias, María José Castro, percibe que «no hay movimiento de coches, ni nuevos ni viejos». La responsable apunta que «nuestra materia prima ha descendido mucho», pero que compensa que «la venta de repuesto si está creciendo» y que «los coches nuevos de siniestros se mueven mejor». José Manuel Estrada, dueño de Desguaces Campiña Sur, de Montilla, coincide en esta percepción y añade que, además de que entran menos coches para despiezar, «cada vez somos más». Según Estrada, cuando este negocio se acreditó en el año 2004, había 5 desguaces en la provincia y ahora, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), 35.

"Todo el mundo compra a través de internet"

A esta casuística, que no es exclusiva de Córdoba, sino que también pasa en otras ciudades españolas, según constatan los propios trabajadores, se suma que «la tendencia ha cambiado y todo el mundo compra a través de internet», lo que ha obligado a los negocios a no limitarse en lo local y digitalizar su negocio. «Tenemos que estar en las diferentes plataformas de venta ‘on line’ que existen», dice Gómez, que reconoce que «tenemos un número superior de ventas» gracias al canal ‘on line’, pero que el margen de beneficio es menor», pues la transición ha requerido un «esfuerzo extra» por parte de las empresas. Ahora, los empleados deben clasificar, subir y empaquetar las piezas para enviarlas a cualquier lugar de España e, incluso, del mundo. Muchos de los desguaces han tenido que ampliar su plantilla para ello. El dueño del negocio montillano destaca también los «retos ambientales» y las regulaciones por parte de la DGT, a las que -asegura- les está costando adaptarse.

Asimismo, Rafael Gómez asegura que «todos los desguaces que no se han digitalizado no van a sobrevivir o les va a costar sobrevivir», ya que el tradicional tráfico de mostrador cada día es menor. Castro valora positivamente la digitalización de los negocios, pues «el mercado global te da la posibilidad de vender mucho que a nivel local no eres capaz de trabajar», sobre todo por la bajada en la venta presencial. «El perfil de gente joven lo compra todo por internet», matiza la empresaria que recalca que «la venta ‘on line’ nos salvó la pandemia y sigue siendo la protagonista».

Pérdida de beneficios

Los desguaces añaden que los márgenes de beneficio han bajado. Por una parte, entran vehículos más antiguos que no pueden ser utilizados para piezas sino que se venden para chatarra, lo que baja el precio de venta, pero «el gasto de los residuos que tenemos que gestionar es el mismo», según Gómez.

Por otra parte, la digitalización requiere un aumento del personal y «las plataformas de venta en internet funcionan bastante bien pero cobran hasta un 20% de comisión», señala el propietario de Provaluta. «Lo normal era una persona o dos en almacén y ahora tenemos 3 o 4 personas catalogando, fotografiando y subiendo», precisa Gómez. En ese sentido, los desguaces puntualizan que «se está haciendo un trabajo muy bueno de visibilización» que está mejorando la imagen del sector. Estrada apunta, al respecto, que «un desguace no es una empresa que compre y las referencias sean siempre las mismas, podemos tener unas 2.5000 piezas en estoc». Además, el empresario aclara que este tipo de negocios compran vehículos y que «no todas las piezas se pueden vender».

Competencia desleal en la red Otra de las problemáticas es la competencia desleal en la red a través de particulares que anuncian sus piezas en plataformas, lo que, según la patronal andaluza de desguaces, «daña la imagen del sector». Según Rafael Gómez, desde el colectivo han tramitado denuncias y se han reunido con representantes de diversas aplicaciones. Gómez explica que «se convierte en un problema el despiezar el vehículo de forma individual», vendiendo las piezas a precios «completamente fuera de mercado». Además, muchos usuarios han sido estafados al comprar piezas que nunca llegaron o no estaban en buen estado. Estrada añade que «no sabemos qué pueden o no hacer con los residuos que generan» estas prácticas.

