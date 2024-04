El Sindicato Médico de Córdoba plantea a la Junta cómo mejorar la asistencia y el déficit de médicos

El Sindicato Médico de Córdoba se ha reunido con la delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, para denunciar "el incumplimiento sistemático del pacto de limitación de agendas, la sobrecarga en los servicios de urgencias de atención primaria y hospitalarios y el déficit de facultativos que existe en la provincia".

En un comunicado, este sindicato señala, sobre las agendas, que "se superan con creces los 35/pacientes por jornada, con agendas paralelas y escasa o nula capacidad de autogestión por parte del profesional. Todos los pacientes en los que intervenga el médico deben insertarse en la agenda del propio médico (no se trata sólo de cumplimiento del pacto evitando agendas paralelas, sino de evitar también problemas de seguridad clínica)". Además, este colectivo denuncia la "gran sobrecarga también en no pocos servicios de urgencias (tanto primaria como hospitalarios), a pesar de que el documento marco sobre estándares de calidad de la atención urgente en el SSPA cita que no se sobrepasen los 43 pacientes/médico/día, cifras que se están sobrepasando en no pocos puntos (por citar algunos ejemplos como Lucena, Córdoba, Baena, o Fernán-Núñez).

"Caos organizativo"

Por su parte, el Sindicato Médico de Córdoba hace mención en su escrito que en la zona básica de Córdoba "la falta de diálogo y escucha nos ha llevado a la implantación de una mal llamada reorganización, que lejos de mejorar parámetros como la demora, los ha empeorado, además de provocar un auténtico caos organizativo en una zona que aún sigue sin director médico de forma oficial", mientras que "en Lucena se están atendiendo medias de 250/pacientes al día, con picos de más de 300 y avisos con UVI móvil aparte sólo con dos equipos, por lo que es urgente dotar las urgencias con un tercer equipo".

Este colectivo critica que "la empresa de ambulancias no cumple (ni se le exige) sobre puertas de ambulancias rotas desde hace meses, fallos en monitores, no se le procura zona de descanso al técnico en emergencias sanitarias (entre otras funciones pilota la ambulancia y lleva en sus manos la vida de todo el equipo y el propio paciente)". Igualmente, lamenta que "no se cubren ausencias prolongadas ni en atención primaria ni en hospitales", mientras que, sobre el hospital Reina Sofía, "a pesar de ser el más eficiente de Andalucía, sin embargo, está infradimensionado en número de facultativos, siendo la situación especialmente preocupante en algunos servicios como otorrino o anestesia, siendo Córdoba la única capital de su tamaño con un sólo hospital".

Necesidad de más médicos

El Sindicato Médico añade que "en hospitales comarcales y de primer nivel también hay déficit de facultativos, siendo la situación especialmente preocupante en los de Puente Genil y Valle del Guadiato".

"Nos parece grave que la Administración hable de contratación de más sanitarios, cuando la realidad es que faltan cada vez más facultativos. El uso perverso de la consulta de acogida no funciona, y, cada vez más vemos conductas que fomentan el intrusismo. Por supuesto, agradecemos que se vayan modernizando ciertas infraestructuras, pero insistimos: hay que abordar urgentemente la falta de facultativos", sostiene este sindicato.

"Viendo todas estas necesidades, la provincia de córdoba no puede permitirse perder un sólo médico por no ser laboralmente atractiva, siendo el caso de los distritos Córdoba-Guadalquivir, especialmente grave. Los MIR no quieren este distrito para su periodo de formación sanitaria especializada. Cuando la elección de plaza MIR va por el número 7.200, en Granada Metropolitano se han cogido 22 de las 39 plazas ofertadas, mientras en el Distrito Córdoba-Guadalquivir solo se habían cogido 3 de 26", argumenta esta fuerza sindical.