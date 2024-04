El Ayuntamiento estudiará colocar una placa en memoria del capitán Tarazona en la futura Casa de la Solidaridad

Sol Rodríguez Tarazona, nieta del capitán Manuel Tarazona, ha mandado una carta al Ayuntamiento de Córdoba para considerar la colocación de una placa alusiva a la memoria del capitán en la futura Casa de la Solidaridad, el proyecto que albergará el antiguo cuartel de Lepanto. Tras dicha petición, el alcalde de la ciudad, José María Bellido ha reconocido que "lo estudiaremos con mucho cariño y mucho interés".

El edil ha indicado no tener constancia del escrito "que seguro habrá llegado, pero no la he visto, por lo que con la prudencia de no conocer el contenido de la carta, por nuestra parte no hay inconveniente, dentro de la ley de la memoria democrática y si la familia quiere tener ese recuerdo, lo vamos a estudiar con todo el cariño del mundo y todo el interés del mundo", ha expuesto.

Tal y como recoge en la carta, la nieta se ha dirigido a Bellido: "como sabe mi abuelo compartía con usted un profundo amor por Córdoba y por su ciudadanía, hasta el punto de estar dispuesto a dar su vida por ellos, como se demostró aquel fatídico 13 de agosto de 1936, cuando fue fusilado en el patio del cuartel del Marrubial, por defender la legalidad vigente".

La nieta del capitán ha hecho referencia la historia de su abuelo recordando que "lo habían matado a los 35 años por defender a la población de Córdoba. Había dado su vida por la ciudad. Seguramente imagina que ese hecho cambió nuestra vida para siempre. Hasta el punto de que nuestra abuela tuvo que tomar la decisión de salir de Córdoba y de España para protegerse y protegernos. Ese exilio nos llevó a París desde donde hoy le escribo".

Por todo ello, aunque, como incide Sol Rodríguez, "hay pocas cosas que puedan reparar el daño sufrido por mi familia, tras unos hechos que jamás vamos a poder olvidar", para la familia de Tarazona tras la rehabilitación del cuartel de Lepanto sería de una "importancia máxima" la colocación de una placa o memorial alusivo a la memoria del capitán "para amortiguar su ausencia y para reparar el daño".