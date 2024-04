La comisión de investigación del Congreso no verá en principio los contratos de Sadeco

La comisión de investigación del Congreso de los Diputados que estudiará los contratos de la pandemia que firmaron las administraciones públicas y por la que desfilarán en comparecencias más de un centenar de personas, entre ellos Ábalos, Koldo García, Armengol, Ayuso o Juanma Moreno, no estudiará de momento la compra de 8.000 test por parte de Sadeco.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, elevó a sus compañeros del PSOE la contratación de estas pruebas médicas, que él entiende podrían incluir irregularidades, para que se investigaran. Sin embargo, por ahora no ha sido llamado a declarar ningún responsable político o técnico de estos contratos. Antonio Hurtado, por su parte, indica que aún no están todos los expedientes que van a verse en comisión, por lo que no lo descarta que la comisión termine viendo más adelante esta licitación.

Antonio Hurtado, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

El PSOE también ha llevado la compra de estas pruebas médicas a la Fiscalía para que determine, llegado el caso, si se cometió un supuesto delito de prevaricación. Este expediente, que se hizo por la vía de urgencia, se adjudicó a la empresa Beiman, una clínica especializada en medicina deportiva, por un importe de 316.000 euros. El portavoz Antonio Hurtado se hace varias preguntas en torno a este contrato: "¿Por qué no se invitó a clínicas especializadas de Córdoba? ¿Por qué las empresas invitadas ofrecieron esos precios tan elevados cuando había precios más baratos en Córdoba?".

Salvador Illa y Ábalos

En la comisión se ha citado a un total de 134 personas, que incluyen a Salvador Illa y a todos los presidentes autonómicos durante la pandemia, entre ellos Díaz Ayuso o la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pero no Alberto Núñez Feijóo. José Luis Ábalos sí tendrá que comparecer en la comisión de las mascarillas creada en el Congreso. Tampoco se cita a la pareja de la presidenta madrileña ni a la mujer de Pedro Sánchez.