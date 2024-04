Las autoescuelas 'tomarán' el Centro de Córdoba el 16 de abril para exigir más examinadores

Las autoescuelas de Córdoba mantienen el anuncio de movilizaciones que ya avanzó Diario CÓRDOBA. Dicha protesta se producirá el próximo martes 16 de abril en Córdoba capital, a partir de las 12.00 horas. El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Rafael Cruz, ha recordado este lunes que los centros de formación de Córdoba para la obtención de los diferentes permisos de circulación que existen "hemos decidido plantarnos ante la negativa, por el momento, de la Dirección General de Tráfico (DGT) para que los examinadores hagan horas extra para agilizar exámenes que hay pendientes por celebrar y ante el hecho de que no se repongan cinco puestos de examinadores que hay sin cubrir en la provincia desde hace casi un año".

Por este motivo, representantes de autoescuelas de toda la provincia marcharán con sus vehículos el martes 16, con salida desde el centro que tienen en el polígono industrial de La Torrecilla, pasando por la avenida de Cádiz, puente de San Rafael, avenida de Vallellano, hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno, lugar en el que le harán entrega de sus reivindicaciones por escrito a la responsable de esta administración, Ana María López, al depender la Jefatura Provincial de Tráfico de este organismo. A continuación, los coches de autoescuela continuarán con su protesta por el Paseo de la Victoria, Cervantes, avenida de América, Colón, avenida de las Ollerías, avenida de Barcelona, Campo Madre de Dios, en dirección hacia el puente del Arenal para terminar de nuevo en la Torrecilla. La protesta se estima que durará entre las 12.00 y 14.00 horas.

Sin respuesta de la Jefatura Provincial de Tráfico

Cruz ha indicado que, "por el momento, la Jefatura Provincial de Tráfico, no ha mostrado ninguna intención de atender nuestras demandas y no entendemos que, habiendo presupuesto, que nos consta que existe, no se pueda contratar a más examinadores o más horas extraordinarias para que las asuman los evaluadores que existen, cuando se ha adoptado esta misma decisión en otras provincias como Granada, Almería, San Sebastián, Barcelona o Girona.

Rafael Cruz, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas / A.J. GONZÁLEZ

Este responsable de las autoescuelas ha destacado que en Córdoba una de cada tres plazas de examinador está sin cubrir, un 35% menos, lo que hará aún más grande el atasco que hay para examinarse cuando llegue el verano e impedirá que muchos jóvenes que pronto se presentan a la Selectividad puedan obtener el permiso durante el verano".

"Aunque se incorporen dos nuevos examinadores para finales de este mes, seguirían faltando tres cuando estamos llegando a la temporada alta, de mayor actividad para las autoescuelas. Además, en verano se tienen que tomar vacaciones los examinadores que están ahora trabajando y la plantilla se quedará al 50%. E igualmente la realización de exámenes se reducirá a la mitad", ha denunciado.

Clases teóricas en autoescuela Séneca. / ÓSCAR BARRIONUEVO

Cruz ha insistido en que Córdoba debería contar con 14 examinadores (13 más el coordinador), "pero desde hace tiempo hay cinco evaluadores menos, cuatro por jubilación y una por baja maternal, por lo que la realización de exámenes ha caído ya un 25% de media por autoescuela".

Las consecuencias

«Debido a esta falta de examinadores, la acumulación de pruebas sigue creciendo y perjudica especialmente a quienes son de pueblos y se quieren examinar», ha argumentado el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas.

La mayor tardanza en examinarse, sobre todo cuando la persona aspirante ha suspendido una prueba anterior, está provocando la bajada del porcentaje medio de aprobados en Córdoba al 44,79%, cifra que incluso es más baja en Pozoblanco, porque al tardar más en volver a examinarse obtienen peor resultado» se lamenta Cruz. La Jefatura Provincial de Tráfico ha declinado valorar esta reivindicación y anuncio de las autoescuelas.

