"La situación del taxi en Córdoba goza de buena salud"

José Antonio Coca (Córdoba, 1981) es el nuevo presidente de Autacor, la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba. De este modo, tras 20 años al frente, el anterior presidente Miguel Ruano ha sido relevado. Coca afirma llegar al cargo con "ganas e ilusión" para dotar de nuevas herramientas al sector y destaca que desde su nacimiento, "el taxi ya estaba en casa", puesto que sus progenitores pasaron por el volante de este servicio.

-¿Cómo ha sido la llegada a la presidencia y cómo afronta este reto?

-Han sido unos primeros días frenéticos y se prevé que lo sigan siendo por lo menos durante un mes más. Además de las ganas por mejorar e intentar cambiar algunas cosas, se suma el trabajo diario de la asociación, más allá de que ostente el cargo de presidente, la asociación tiene que seguir funcionando. Y claro, se junta lo nuevo con el trabajo diario. Son días frenéticos, pero satisfactorios.

-¿Por qué ha dado el paso de ponerse al frente de la asociación?

-Bueno, como en cualquier otro sector, cuando unas personas lleva tanto tiempo en un puesto de representación llega un momento que el propio sector y los procedimientos se vician. No por falta de trabajo, ni por falta de experiencia, sino por el tiempo en sí. Y bueno, nosotros creíamos que había que darle un aire fresco, aire nuevo e intentar hacer cosas, que no es que no se estaban haciendo, pero darle una vuelta de tuerca para intentar mejorar. La anterior Junta Directiva ha hecho muchísimas cosas bien, pero el tiempo va pasando y hay ciertas cosas que funcionan pero debemos darle un retoque para que sigan durante otros 20 años más. Ahí es donde hemos entrado nosotros, quizás con ese aire fresco que yo creo que es lo que necesita todo en general: renovación, innovación y ganas.

-¿Cuál es la situación del sector del taxi en Córdoba?

-La situación del taxi en general es buena, el taxi en Córdoba goza de buena salud, porque a fin de cuentas el taxi funciona gracias a los taxistas. El que está detrás es el taxista, una persona que tiene que trabajar, que tiene sus inquietudes, sus miedos... Pero el taxi goza de buena salud. ¿Se podría mejorar? Sí, hay muchas cosas que son mejorables, pero el problema es que el taxi depende mucho de la administración. Nosotros nos encontramos en muchos casos con algún tipo de limitación, porque es un sector público, y, por lo tanto, tenemos que tener una serie de garantías hacia el usuario. Eso es una de las cosas bonitas del taxi, que dentro de que es una profesión donde el taxista se busca la vida por un trabajo, por otro lado, está la dignificación del servicio por el hecho de estar dando al cliente un servicio necesario.

-¿Cuáles son los retos más inminentes que tiene la asociación?

-Ahora mismo tenemos muchas ideas. Es verdad que estamos empezando y quizás nuestra prioridad es conocer a fondo lo que conlleva la asociación, es decir, todos los entresijos del día a día. Y una vez que conozcamos todo eso, empezaremos a intentar llevar a cabo todas esas ideas. Por decirte alguna, nosotros de cara al usuario a nivel tecnológico estamos a la vanguardia, además, Córdoba siempre ha sido gracias a la anterior Junta Directiva, una ciudad pionera en muchos casos, entonces, nosotros que somos capaces de trasladar esa tecnología al cliente, también debemos implantarla aquí dentro en la gestión del día a día.

-Desde que empezamos el año, estamos en el momento con mayor auge en los precios de los combustibles, ¿le afecta esto al sector?

-A día de hoy un coche no puede funcionar sin gasolina. Nosotros llevamos a la gente en coche. Es verdad que en base a la tecnología en el sector automovilístico, nos beneficia por el hecho de que cada vez hay coches que son más eficientes, pero igualmente necesitamos gasolina. Nosotros tenemos la suerte de contar con una gasolinera nuestra y no nos repercute como al usuario esa fluctuación de precio, que también. Pero claro, el problema es que nosotros tenemos que seguir echando gasolina, los precios siguen subiendo y lo afrontamos buscando fórmulas para intentar abaratar costes. En este sentido, esto también repercute en la tarifa del taxi. Supuestamente, el taxi tiene unas tarifas que están reguladas, y una de las cosas por las que nosotros tenemos que luchar con las diferentes administraciones, es para que se ajuste un poco a lo que nos cuesta a nosotros dar ese servicio. Dentro de lo que cabe, intentaremos hacer todo lo que se pueda para que el servicio de taxi siga siendo de calidad y que no le cueste dinero al prestador de servicios, que en este caso es el taxista.

-Antes ha mencionado la tecnología en el sector automovilístico, ¿Córdoba está preparada a nivel infraestructuras para mantener una flota de coches eléctricos?

-El coche eléctrico es una cosa que nos puede beneficiar en el día a día. Cuando uno se va a comprar un vehículo, es verdad que la mayoría de los taxistas optan por un coche eléctrico, pero a día de hoy, con esa deficiencia de cargadores en la ciudad, tienes que tener en un sitio de manera particular donde puedas cargarlo y montar esta infraestructura. Claro, al final los precios salen muy parejos, como si le echaras gasolina, porque entonces, a final de cuentas, un coche eléctrico conlleva un gasto superior a un modelo de combustión o híbrido. Y luego te ves que no tienes punto donde puedas recargar de manera rápida, de manera eficiente. Hablando del coste, pues claro, es una cosa que se ha ralentizado mucho.

