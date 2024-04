Suspenden la búsqueda del cuerpo en el arroyo Pedroche de Córdoba

La Policía Nacional, la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento han interrumpido este martes la búsqueda de un cuerpo en el arroyo Pedroche de Córdoba, después de dos días de trabajo sin obtener resultados positivos. En este sentido, la Policía Nacional explica que los agentes continúan trabajando en estos hechos, pero por el momento siguen sin tener denuncias de desapariciones en la capital.

La labor de búsqueda comenzó en la tarde-noche de este domingo, después de que una ciudadana alertase a los servicios de emergencias de que había observado lo que podría ser un cuerpo flotando en el agua, en la zona de La Palomera. En ese instante, las policías Local y Nacional, los bomberos y Protección Civil fueron activados para iniciar la búsqueda y confirmar o descartar el supuesto hallazgo.

Un bombero observa el arroyo Pedroche durante las tareas de búsqueda. / A. J. González

Dificultades para la búsqueda

La labor continuó en la mañana de ayer lunes, pero los efectivos desplazados hasta el lugar no encontraron el cuerpo. Fuentes consultadas subrayaron las dificultades que presenta el terreno, el importante aumento del caudal provocado por las últimas lluvias y el crecimiento de la vegetación, que dificulta la visibilidad.

Del mismo modo, recuerdan que, por ahora, no existen otros indicios que apunten a la posibilidad de que, efectivamente, haya alguna persona desaparecida en la ciudad. No obstante, desde la Policía Nacional señalaron ayer que no se descarta que en los próximos días aparezcan otras informaciones que ayuden a esclarecer lo ocurrido.