¿Estoy pagando un precio adecuado por mi alquiler en Córdoba? La herramienta que te lo desvela

El precio del alquiler de la vivienda no para de subir en toda España y Córdoba no es una excepción en este sentido. Con una subida de entre un 15 y 20% a finales del pasado año, el pago medio del arrendamiento se sitúa en torno a los 730 euros. Para conocer si estamos pagando un precio justo por nuestra vivienda o, por el contrario, el precio está inflado, el Ministerio de Vivienda ha lanzado el Sistema Estatal de Referencia del Precios de Alquiler de Vivienda, te contamos cómo funciona y cómo usarlo.

Sobre el Índice de Precios de referencia

El objetivo es de este indicador es que las viviendas que tengan un menor valor, bien sea por su antigüedad, estado, tamaño, zona, etc, no puedan aumentar su precio hasta el punto de equipararse con otras de la zona pero de mayor calidad. Para ello, el Gobierno de España, ha habilitado un portal que se actualizará todos los años y que ofrece un precio máximo para las viviendas de más de cinco años y entre 30 y 150 metros cuadrados. Si se trata de una zona tensionada, el Gobierno permite que los precios de los alquileres no sobrepasen la cifra marcada en el índice.

Un cartel oferta una vivienda en alquiler. / CÓRDOBA

¿Se aplicará la medida?

La competencia en materia de vivienda es de las administraciones regionales, por lo que este sistema "sólo" se podrá aplicar si una comunidad autónoma solicita declarar una de sus zonas como área tensionada. Debido a ello, no se ha declarado ninguna zona como tensionada aunque el índice está ya disponible en la web del Ministerio de Vivienda.

El plan es dar un plazo de diez días hábiles para examinar las propuestas de cada autonomía. Una vez el Ministerio haya estudiado todos los requisitos necesarios y si todo es "correcto", las distintas zonas propuestas se declararán como zonas tensionadas. Se podrá aplicar el límite del alquiler en ellas a partir del plazo legal establecido --uno o dos días--.

Imagen de pisos en construcción. / EUROPA PRESS

Actualmente, solo Cataluña ha pedido declarar como zona tensionada a 140 municipios de la comunidad autónoma. Por su parte, País Vasco y Navarra no tendrán aún disponible este sistema: al tener regímenes fiscales distintos, el Ministerio no ha podido acceder a las rentas de los propietarios, la base para calcularlo.

¿Estoy pagando un precio justo por mi vivienda?

Aunque Córdoba no está declarada como zona tensionada, lo cierto es que este indicador es útil para saber si se está pagando un precio justo por la vivienda o este está inflado. Para utilizarlo, hay que pinchar en este enlace y rellenar los datos que se solicitan, que van desde la dirección o referencia catastral, al certificado energético, características como zonas comunes o garaje, año de construcción del edificio, etc. Tras esto, el indicador mostrará una horquilla de precio orientativa de acuerdo a los parámetros establecidos.