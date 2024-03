Iniciada la obra de la ronda del Marrubial que duplicará los carriles de tráfico y creará un paseo peatonal

En cuanto a cómo se verá afectado el tráfico de la avenida con estas obras, el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que se irán habilitando carriles conforme vaya avanzando la reforma. No ha dejado claro, eso sí, si habrá que cortar por completo la avenida. Además, ha adelantado que ya se trabaja para aumentar las plazas de aparcamiento en el parking que ahora gestiona el centro comercial abierto de La Viñuela. Aquí, según anunció en su día el Ayuntamiento, se pondrán más plazas en altura ante la pérdida de aparcamientos que vendrá con la reforma del Marrubial. Entiende Torrico que como la obra de la Junta no empieza por la zona de tierra donde ahora aparcan los coches, no habrá problema con los tiempos.