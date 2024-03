La familia de Guerrita presenta un recurso de reposición para reclamar los bienes del torero

Los hijos de Rafael Guerra Bejarano, Guerrita, y nietos de José Guerra Montilla han presentado un recurso de reposición al Ayuntamiento de Córdoba para reclamar los bienes del torero que están en manos del Consistorio, un paso previo antes de acudir a los tribunales. A través de este recurso, los herederos de Rafael Guerra Bejarano solicitan a la administración local que modifique la resolución adoptada en este caso y que pasa por la decisión de la junta de gobierno local de quedarse con 52 bienes del califa del toreo al entender que la mitad de ellos ya estaban inscritos en el inventario municipal desde 1989 y que el resto pasaban a ser de titularidad municipal por prescripción adquisitiva o usucapión, al entender que la familia de Guerrita no ha podido presentar ni título de propiedad, ni de cesión temporal de esos bienes al Museo Taurino.

Sin embargo, la familia sostiene que han aportado documentos sobre el depósito de los bienes, a los que el Ayuntamiento no les da validez alguna. Por contra, el Consistorio tampoco tiene documentos sobre la entrada de esos bienes que puedan explicar su origen.

Reuniones previas

De manera previa a la formalización del recurso, la familia del torero mantuvo una reunión con la unidad de Museos y Patrimonio para tratar de llegar a un acuerdo y dilucidar dónde se encuentran una veintena de propiedades del torero sobre las que el Ayuntamiento no ha podido determinar su paradero. De hecho, en el inventario de bienes que obra en poder del Consistorio en más de la mitad de esos enseres y obras de arte no aparece su localización. Es el caso, por ejemplo, de un traje de corto de verano compuesto por chaquetilla blanca y pantalón pata de gallo del torero, de otro traje de invierno de paño marrón sobre el que el inventario reconoce que su localización se debe "investigar"; cuatro caireles plateados y cordones negros, zahones de cuero, así como cuadros, carteles taurinos y fotografías varias.

Una de las salas del Museo Taurino de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Asimismo, como ya señaló el Defensor del Pueblo en un informe sobre este caso, tampoco hay documentos de entrada, registro y custodia de los bienes, lo que lleva a la familia a sospechar que el Consistorio oculta la pérdida o directamente no localilza los bienes.

Cesión en depósito

Al contrario de lo que sostiene el Ayuntamiento, la familia de Guerrita defiende que no hicieron una cesión de los bienes sino que se cedieron en depósito a fin de que pudieran exponerse en el centenario de la alternativa del califa cordobés en 1987. Asimismo, explican que ya estaban desde el año 1982 en el Museo Taurino para que "estuvieran expuestos para disfrute de todos los visitantes". En su escrito, la familia recuerda que el museo cerró en 2005 para someterse a una profunda renovación y no reabrió hasta 2014, cuando los bienes dejaron de ser expuestos y por tanto dejaron de "cumplir el fin" por el que se habían cedido. De hecho, otra de las dudas que no despejan los documentos es cómo se gestionó el legado de Guerrita tras el cierre en 2005 del museo y qué medidas se adoptaron para no estar localizadas ahora más de 20 piezas reclamadas.

Asimismo, la familia de Guerrita sostiene que el hecho mismo de la prescripción adquisitiva o usucapión demuestra que "en parte están aceptando que los reclamantes son los titulares y propietarios" de las propiedades y por otra que "es bastante discutible esa usucapión cuando el museo ha estado cerrado más de nueve años con bienes que no ahora aparecen" lo que denota "una falta de transparencia y una gestión irregular" por parte del Ayuntamiento.