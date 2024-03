Los embalses de Córdoba necesitan un año de lluvias intensas para llenarse

Los propietarios de las comunidades con piscina en el interior de los bloques, que son casi todos los de nueva construcción, están a la espera de la decisión de la Junta acerca de la posibilidad de llenar sus vasos o no el próximo verano. Por el momento no se ha comunicado nada al respecto. En teoría no debería haber problemas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la situación podría cambiar. Como explica Mercedes Romero, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas, el decreto que regula las medidas contra la sequía establece medidas excepcionales, que deben aprobarse en una comisión más adelante si la situación empeora. Las restricciones limitarían el llenado de piscinas a la mitad solo si existe un circuito de reaprovechamiento. El llenado completo sólo sería posible en una piscina que se usa por primera vez o reformada completamente. Pero «ahora mismo no está declarada esa situación», indica Romero.