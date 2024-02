Convencido, asegura: "Israel busca la paz". Sabe mejor que nadie el sentir de los judíos, pues preside la Federación de Comunidades Judías de España, y, por eso, extiende esa manifestación al resto de fieles. Isaac Benzaquén no tiene reparos en mostrar su visión sobre el conflicto en Gaza: "Israel no ataca a los palestinos, Israel ataca a los terroristas de Hamás por lo que hicieron el 7 de octubre y, lamentablemente, hay muertes que no son justas ni necesarias".

Benzaquén ha aterrizado en Córdoba para participar en las 3ª Jornadas Espíritu de Córdoba: Convivencia e Igualdad, una cita interreligiosa a la que invitaría a "todos", dice entre risas tras hablar de Josep Borrell, porque "seguro que aprendemos todos de todos". No descartaría al alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, a quien invitaría a relajar su postura sobre el conflicto.

"La línea de Borrell no ha variado casi nunca siempre que ha habido algún conflicto con Israel, es una línea que hay que respetar", comienza señalando, unos minutos antes de que den comienzo las jornadas, el representante de la comunidad judía española. Sin embargo, aclara: "Como español que me siento, me gustaría que, primero, mi país y, luego, la Unión Europea, fueran parte importante en la solución del conflicto". A su parecer, la postura actual "no da opción nada más que a una línea de acción y difícilmente podrán estar en ese proceso".

Jornadas de diálogo entre religiones

Precisamente de soluciones tratan las jornadas, ya asentadas en la agenda anual de Córdoba, que acoge el Palacio de Congresos. Juan Salado, CEO de la institución, ha recalcado el espíritu de diálogo del evento, que reúne a representantes de cuatro confesiones religiosas: judíos, evangélicos, católicos y musulmanes. Hasta una quincena de intervinientes se han sucedido a lo largo de la mañana de este martes ante los asistentes para profundizar en materias como la espiritualidad, la dignidad, la justicia social, el racismo y la igualdad entre religiones.

Entre los presentes, han destacado las figuras de Antonio Navarro, consultor de la Subcomisión para el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española; Isabel Romero, directora general del Instituto Halal y presidenta de Junta Islámica; y Carolina Bueno, secretaría ejecutiva de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede). Tampoco podía faltar Benzaquén, que, como en ocasiones anteriores, ha participado en un encuentro muy valorado por los representantes de las comunidades religiosas.

7 de octubre: "El virus del antisemitismo"

El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España no pierde la compostura ni la serenidad al referirse a los acontecimientos que, como denuncia, están afectando a quienes profesan el judaismo. Para él, hay una fecha clave: el 7 de octubre. Aquel día, Hamás llevó a cabo su ataque sorpresa, aumentando la tensión en la Franja y provocando una serie de consecuencias lamentables. "La situación que se está viviendo ahora mismo en la zona de Gaza es muy dura", señala Benzaquén, quien explica que la semana pasada tuvo ocasión de estar con familiares de rehenes. "Levantarse todos los días sin saber qué va a ocurrir, cómo los están atendiendo... es muy duro", lamenta.

Más allá de las consecuencias directas del conflicto en la ciudadanía, la tensión generada en torno al enfrentamiento y la polarización lleva a Benzaquén a opinar que "el antisemitismo es un virus que no va a desaparecer". "Los más optimistas pensaban que cuando se termise el Holocausto el antisemitismo desaparecería, pero no solamente no es así, sino que cada vez es mayor el crecimiento que tiene", concluye. Y pone de ejemplo manifestaciones, intentos de entradas en Sinagogas durante los rezos o pintadas en casas y negocios de fieles.

El representante de la comunidad judía diferencia España de otros países de Europa, ya que "no hay un brote de antisemitismo importante". "En estos momentos estamos muy preocupados", reconoce. Y agradece la ocasión para agradecer, en declaraciones a Diario CÓRDOBA, al ministerio del Interior por el refuerzo de la protección de la comunidad. "Todas nuestras sinagogas están blindadas con cohes de la Policía, nuestros colegios igual. Por supuesto no es el modelo que queremos ni en sueños", apostilla.

Córdoba, remembranza de los grandes sabios

El melillense, malagueño de acogida, encuentra una especie de oasis de tranquilidad en Córdoba y remembranza de los tiempos gloriosos del que considera su pueblo. "Venir a Córdoba es recordar a grandes profetas, a grandes filósofos, a grandes médicos, a grandes científicos que tanto aportaron en esa época al mundo", es "una alegría". Pero, en sus palabras, se identifica un tono agridulce por recordar lo que considera que fue una "expulsión injuta e inhumana (en 1492)". Un acontecimiento que supuso "un golpe muy importante" para "parte del saber que se vivía en nuestra Sefarad, en nuestra España".

La "tristeza" de aquella salida de las grandes comunidades judías se transforma en un sentimiento positivo cuando, optimista, explica que "las comunidades judías de España están creciendo" y que "la afluencia de judíos a España cada vez está siendo mayor". "Queremos rememorar un poco la vuelta del pueblo judío a su casa, a España, y está situación la estamos viendo ahora, es un momento muy feliz", destaca. De reagrupar a todas las comunidades judías que existen en el país -según el experto, son 19- se encarga la federación.

Sus palabras, llenas de orgullo, reivindican a una comunidad "muy trabajadora, muy de familia, muy de respeto a las tradiciones y muy de reconocer al país donde vamos todo lo que el país nos da y también intentar aportar valor al país que nos acoge". En estos momentos, con el conflicto en Gaza todavía activo, buena parte de su mensaje trata de dejar claro algo: "Necesitamos la paz todos y ojalá pueda venir. No sé como vendrá pero ojalá pueda venir".