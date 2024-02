Rafael Perales, gerente de Usintra: «Estamos perdiendo 35 millones de euros diarios en las empresas del transporte»

Rafael Perales (Córdoba, 1961) es abogado, vocal de la Junta Arbitral de Transporte de Córdoba y su trayectoria profesional le ha llevado a tener todos los títulos de capacitación profesional en el transporte (transportista de mercancías, viajeros, operador...) porque durante un tiempo impulsó cursos de formación ocupacional en la materia. Es gerente de la Unión Sindical de Transportistas desde 1987 y destaca que en estos momentos los principales caballos de batalla son el acceso a la financiación y el impacto de la inflación. En los últimos días, además, las protestas del campo están provocando pérdidas diarias de 35 millones de euros a estas empresas en España, según afirma.

¿Cómo está el transporte dos años después de las movilizaciones, ha mejorado la situación?

Sí. El plan de medidas económicas y estructurales que se aprobó, precisamente, a partir de diciembre de 2021, y en 2022 y 2023, fundamentalmente, con la ley de la Cadena del Transporte se ha mejorado muchísimo, porque ha habido una reducción importante en los costes del gasóleo, que es el principal gasto de los transportistas, y durante todo ese periodo las ayudas económicas que el Gobierno pactó con las asociaciones empresariales (entre ellas, Fenadismer, que es la nuestra), provocaron que pudieran soportarse los incrementos tan brutales que hubo en el precio del gasoil. Eso consiguió reducir los costes y una mejora de las condiciones económicas de los transportistas.

¿Hoy sí es rentable ser transportista?

Sí. Llevo 37 años como abogado y gerente de la asociación Usintra y jamás hemos observado esa subida de precios, el mantenimiento de los precios del transporte conforme a los costes y, además, la reducción de los costes gracias a las ayudas del Gobierno. Además, después de más de 30 años, hemos conseguido reducir los plazos de pago gracias a la ley de la Cadena del Transporte, los hemos reducido de más de 180 días de media, dependiendo del sector, a 66 días. La ley establece un máximo de 60. Esto ha sido gracias a las inspecciones.

Otra de las principales quejas de los transportistas era la existencia de demasiados intermediarios, ¿se han limitado?

Sí, la ley establece la reducción de los intermediarios a uno entre el transportista y el cargador. Eso ha conseguido que el precio que el cargador paga en la mayor parte vaya a quien realmente presta el servicio. Pero el mayor problema que se planteaba entonces por los transportistas en huelga era que no cobraban lo suficiente. En el libre mercado no puedes obligar a que te paguen un precio, sí puedes no aceptar el precio.

Es un problema similar al del campo.

Eso es lo que está ocurriendo con los agricultores, están vendiendo prácticamente a coste o incluso por debajo en algunas ocasiones, y sin embargo cuando uno va al mercado se lo encuentra un 470% por encima del precio de origen. La ley de la Cadena Alimentaria establece la reducción de costes y (pretende) evitar una especulación del producto, pero luego está el libre mercado. La agricultura es la actividad más subvencionada de todas las que existen en España y aún así no pueden vender sus productos al precio de coste más un porcentaje de beneficio razonable, porque, efectivamente, existeubn déficit de estructura en trasladar ese precio a las grandes superficies o a los supermercados. Con todos mis debidos respetos a los agricultores puestos en huelga, eso depende de ellos mismos.

En diciembre finalizó la bonificación del combustible para los profesionales, ¿cómo se recibe este cambio en el sector?

No hay problema, la bonificación se hacía cuando el gasóleo estaba a 1,90 o a 1,80 euros, ahora está a 1,30 euros, más los descuentos que tienen.

¿2024 será un buen año?

En principio, el volumen de transporte ha disminuido, pero dependiendo del sector. No es lo mismo el transporte de la construcción, movimiento de tierra u hormigón, que ha disminuido, que el transporte de animales vivos, alimentario o de mercancías en general. El transporte de mercancías en general o de fábricas sí que se está manteniendo más o menos en los niveles que se venía desarrollando hasta ahora. Estamos viendo que se está manteniendo e incluso incrementando algo el PIB y si el PIB aumenta, el transporte lo hace también.

¿Cómo influyen en el sector la subida de tipos de interés y la inflación?

Los costes de financiación de la compra de vehículos han subido, lo que está provocando que algunas empresas no puedan renovar sus flotas. Ahora mismo, el mayor problema que tienen los transportistas es, precisamente, ese, los costes que supone no solo el gasóleo, sino también, por ejemplo, neumáticos, talleres, repuestos y el mantenimiento del vehículo en general, y los costes financieros.

¿La movilización de los agricultores es un ejemplo de la incertidumbre económica actual?

Ayer (por el jueves) celebramos una asamblea general de todas las asociaciones de Fenadismer en España y alcanzamos unanimidad en, primero, no secundar el paro del transporte, porque no existen motivos y creemos que los intereses reales no tienen nada que ver con la defensa de los transportistas. En segundo lugar, los agricultores están cortando carreteras y, por tanto, están perjudicando al sector del transporte. Estamos en contra, totalmente, de que se haga de la forma que se hace. Estamos perdiendo 35 millones de euros diarios en las empresas del transporte.

¿Tienen estimación de cuánto se está perdiendo en Córdoba?

En Córdoba hay muchísimos transportistas que realizan transporte nacional.

Parece que la protesta de agricultores está siendo espontánea, ¿temen que se prolongue en el tiempo?

Claro. No comprendemos cómo se está permitiendo por parte del Gobierno que se corten carreteras y autovías, se perjudique a un montón de ciudadanos y, en concreto, a las empresas del transporte, por que una serie de personas sin ningún tipo de responsabilidad, porque ni siquiera han solicitado la convocatoria, se manifiesten y corten una carretera.

En Córdoba, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias han convocado una protesta para el 27 de febrero en Lucena.

Entonces, los transportistas podrán, antes del 27 de febrero, hablar con sus clientes para sacar las mercancías y evitar el paro.

Una de las quejas del sector es la falta de relevo generacional, ¿los jóvenes no tienen mucho interés?

No tienen mucho interés porque es un trabajo duro. En los últimos años, era mal pagado y además con muchas horas fuera de tu casa. Esos dos hándicaps la gente joven los tiene muy presentes.

¿Cuántos conductores faltan?

Ahora mismo hay un déficit de alrededor de unos 5.000 a nivel nacional. En Córdoba necesitaríamos entre 300 y 400 conductores más de los que hay actualmente.

¿Se ofrecen ayudas?

La capacitación profesional se subvenciona. En la formación profesional pública también se puede obtener la capacitación.