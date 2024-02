La Junta de Andalucía han formalizado este viernes en la Diputación de Córdoba la constitución de la primera Comisión Provincial de Emprendimiento de las homónimas que se irán creando en los próximos meses en las distintas provincias andaluzas y que se enmarcan en el Plan General de Emprendimiento de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, según ha avanzado el máximo responsable de esta área, José Carlos Villamandos. El consejero ha destacado la importancia de "ser capaces de coordinarnos a nivel provincial para utilizar al máximo todos los recursos que se ponen a disposición del emprendimiento" y "generar oportunidades en la ciudad para nuestros jóvenes".

Representantes de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba se han dado cita en el Palacio de la Merced este viernes para crear dicha comisión que da respuesta a la "necesidad de coordinar esfuerzos por parte de todas las administraciones y la esfera privada" para llevar a cabo un Plan de emprendimiento en la provincia de Córdoba, ha señalado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha recalcado que "si no nos coordinamos, si no colaboramos, si como provincia no tenemos la idea de donde están los polos de desarrollo no podemos agrandar esa área de influencia".

Aunar esfuerzos para crear empresas

El objetivo, ha precisado Fuentes, es captar de manera conjunta todos los recursos disponibles -procedentes de la Unión Europea, el Gobierno central o la Junta de Andalucía- para "innovar, emprender investigar y, sobre todo, desarrollar y desplegar todos los esfuerzos" para favorecer el desarrollo de las empresas, ensanchando "la base tecnológica y productiva de la provincia".

Gómez Villamandos ha remarcado que desde la Consejería querían que el primer Comité de Emprendimiento se creara en Córdoba, pero que se irán extendiendo por el resto de provincias. El consejero ha destacado el desarrollo económico y empresarial que está experimentando la ciudad. Además, el titular de Universidad ha apuntado que serán dos puntos claves, el desarrollo tecnológico y la innovación, los que se pondrán de manifiesto en el recién creado comité para favorecer ese avance de la ciudad. Los ha definido como primordiales para "ser capaces de generar más oportunidades en Córdoba entre todos".

Dentro de este Plan de Emprendimiento, el consejero de Innovación ha anunciado que desde la Consejería "vamos a poner en marcha una serie de ayudas para el desarrollo de este tipo de acciones". Así, la Junta ofrecerá incentivos de casi un millón de euros a empresas innovadoras y startup y otros dos millones de euros a otras líneas de actuación que se canalizarán a través de la Agencia Trade.

Colaboración de instituciones

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que también ha participado en la puesta de en marcha de este nuevo comité, ha matizado que "Córdoba es muy conocida por nuestro patrimonio cultural e histórico, pero hay otra Córdoba que tenemos que seguir construyendo entre todos y avanzando: la Córdoba empresarial y del conocimiento", algo en los que han coincidido todos los representantes este viernes.

Bellido ha recalcado que "necesitamos seguir estando obsesionados con la creación de empleo, de empresas y de industria y en foros como este es a lo que nos dedicamos" trabajando de manera coordinada entre instituciones. Asimismo, el regidor ha recordado que fueron más de 8 millones de euros los incentivos dedicados a empresas que el Ayuntamiento de la capital cordobesa gestionó a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba (Imdeec).

Compromiso con el emprendimiento

"Hay un compromiso por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía importantísimo por el desarrollo empresarial, queremos que la empresa esté en el centro de nuestras acciones" pues, según Villamandos, de esta forma "habrá desarrollo económico, habrá desarrollo social y habrá oportunidades".

Por último, el responsable de Universidad ha adelantado que la Junta traerá a Córdoba en los próximos meses dos eventos importantes en el ámbito empresarial. El primero será un premio de emprendimiento a nivel regional en el mes de junio; y en el mes de noviembre, junto con Enisa, un premio a nivel nacional orientado a startups.