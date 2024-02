CCOO ha lamentado este martes en un comunicado de prensa "la fuga de médicos de familia que no pueden asumir las guardias obligatorias impuestas por el Distrito Sanitario Córdoba". En la citada nota, el sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba afirma que, "desde que se impusieron las guardias obligatorias, se han ido 5 médicas de familia y esta semana se despide una más. Para CCOO, la dimisión del director Médico del Distrito Sanitario Córdoba "no es suficiente para revertir la situación de precariedad generada".

Según este sindicato, "el pasado noviembre, el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir impuso en la capital cordobesa un cambio organizativo que, supuestamente, perseguía reducir las listas de espera de atención primaria, pero que no solo no ha conseguido su objetivo, sino que, además, está teniendo repercusiones muy negativas para profesionales y usuarios".

Consecuencias

El delegado de CCOO y responsable de Atención Primaria, José Antonio Prados, recuerda que "el cambio impuesto por el distrito supuso obligar a los médicos de familia que solo querían hacer guardias a pasar consulta en los centros de salud y a los médicos de familia que solo querían pasar consulta en dichos centros a hacer guardias cubriendo las urgencias del Sector Sur y el Castilla del Pino".

Para Prados, “este cambio ha supuesto una sobrecarga todavía mayor de la que ya tenían estos profesionales, obligándoles a ver 35-40-45 pacientes todas las mañanas y, además, a irse a hacer turnos de 12 o 24 horas viendo otros 50 ó 60 pacientes e incluso hasta 70”. Además, “prometieron 1 ó 2 guardias y algunos van ya por 3 ó 4”, puntualiza el delegado sindical quien remarca que “los médicos que hacían solo guardias, muy duras, podían descansar hasta 3-4 días y ahora solo uno".

Critican la sobrecarga

"Esta sobrecarga tan excesiva ha hecho que varios médicos se hayan marchado a otros distritos con guardias más razonables o hayan decidido abandonar la sanidad pública y buscar empleo en centros privados o mutuas donde no les obligan a hacer guardias”, asegura el responsable de CCOO.

En este sentido, José Antonio Prados apunta que “hay profesionales que no desean hacer guardias porque llevan más de 20 años sin hacerlas y no tienen sus conocimientos actualizados como para prestar una atención de alta calidad. En otros casos, el cuidado de hijos e hijas o familiares es incompatible con las guardias. Así que algunos profesionales se están viendo a irse no solo de Córdoba capital a la provincia, sino incluso a renunciar a trabajar en el sistema sanitario público y dejar los centros de salud donde tanta falta hacen”.

Marcha de más de 100 residentes en los últimos 5 años, asegura el sindicato

“El abandono de médicos, unido a que los residentes MIR que acaban la especialidad de medicina de familia se van mayoritariamente por el mal trato recibido por parte del Distrito Sanitario y por las condiciones laborales -más de 100 residentes se han ido en los últimos 5 años-, pone la atención primaria cordobesa al borde del colapso”, afirma el delegado de CCOO quien hace hincapié en que “no hay falta de médicos, es que los están echando de la ciudad”.

Aunque los contactos que se han tenido con la administración sanitaria parecen estar teniendo efectos positivos, “los cambios percibidos hasta ahora, como la reciente dimisión del que era director médico -uno de los responsables del actual cambio organizativo que tanto está deteriorando la asistencia en la capital cordobesa-, nos parecen insuficientes para revertir esta situación. Si no se nombra a otra persona con otro talante, que busque con profesionales y la representación sindical alternativas más viables para hacer frente a la situación que se ha provocado -como revertir las guardias obligatorias o dar un trato profesional a los y las residentes-, la situación se va a deteriorar hasta un punto de no retorno. Muy pocos van a querer venir a un Distrito con tanta carga asistencial y guardias obligatorias y muchos más profesionales se irán y esto no podemos permitirlo, por el bien de todos”, concluye el responsable de Atención Primaria de CCOO de Córdoba.