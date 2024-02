Once agrupaciones de centros de participación activa de Córdoba han demostrado, este viernes, que el 3x4 no tiene edad. Tampoco el ingenio. La alegría no caduca y, si no, que se lo pregunten al público que, en la tarde, ha acudido al Gran Teatro para continuar con la fiesta del Carnaval. El Ayuntamiento estimaba que 900 personas acudirían a la fiesta. De lo que no cabe duda es de que los veteranos carnavaleros han levantado al patio de butacas.

El número de grupos casi se ha duplicado este año, ya que, de media, solían participar seis o siete. Este año, se han apuntado Los jinetes de Santa Cruz, del centro de Santa Cruz; Las que no paran de empujar, de El Higuerón; La tierra que más quiero, del barrio de Los Ángeles; RobinHood, de Villarrubia; El fuego, de Osario Romano; Las primeras del Torete, de Huerta de la Reina; Kenpati, Kenpami, de La Foggarilla; La batalla, de Alcolea; Los del Vistalegre, de Ciudad Jardín; y Las inmortales, del Centro Antonio Pareja. Un trabajo de meses El carnaval de mayores se ha convertido en una tradición en la ciudad. Lo organiza el Ayuntamiento, a través de la delegación de Mayores, con la colaboración de la Asociación Carnavalesca de Córdoba, pero los verdaderos responsables son los usuarios de los centros que mantienen vivo el espíritu de la fiesta. Las mejores fotografías y los vídeos resumen del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba Tras el despliegue de creatividad y gracia, hay un trabajo de meses. Desde octubre, los participantes acuden a talleres impartidos por monitores especializados para confeccionar disfraces y tipos. Asimismo, ensayan coplas con letrillas compuestas por ellos mismos. Buena parte del público que ha disfrutado de la cita procedía de los propios centros de participación de la capital, así como personas de asociaciones como Alzhéimer Córdoba, Colonia de la Paz o Platerna. La propia delegada de Mayores, Eva Contador, informó durante la presentación de ésta edición de que un millar de personas se quedaría fuera por las limitaciones de aforo. Lo que muestra que la actividad supone todo un éxito.