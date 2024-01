Córdoba multiplica por cuatro las fotovoltaicas de autoconsumo

Sumar nuevas fuentes de energía renovable y aprovechar las energías limpias para producir electricidad. Ese es el objetivo que se han marcado las instituciones y la ciudadanía en los últimos años, en los que el despegue de las fotovoltaicas es un hecho que se puede constatar en datos. Según el último informe de infraestructuras de la Agencia Andaluza de la Energía, la provincia de Córdoba ha multiplicado por cuatro el número de instalaciones de autoconsumo conectadas a la red en menos de dos años, pasando de 3.081 en diciembre de 2021, con 52,99 mw en funcionamiento, a 12.500 instalaciones en junio de 2023, con una potencia de 95,4 mw (la que se necesita de media para abastecer de electricidad aproximadamente a unas 49.000 familias). Estas instalaciones corresponden principalmente a las placas que instalan los consumidores en sus domicilios (menos de 15 kw) para generar su propia electricidad y autoconsumirla, y en menor medida a las de pymes y empresas (de 15 kw a 100 kw), contribuyendo a la protección del medio ambiente mientras obtienen un importante ahorro en la factura.

La preocupación por el impacto medioambiental de las energías no renovables, evidenciado en el cambio climático, y el subidón del coste de la luz provocado por la invasión de Ucrania desde febrero de 2022 ha servido como catapulta para impulsar una tendencia que avanzaba lentamente, implicando a todos los sectores. Tal es la proliferación de placas solares que la propia Gerencia de Urbanismo de Córdoba llevará a su comisión de licencias de esta semana una instrucción para regular la implantación de instalaciones de autoconsumo con el objetivo de que se haga de forma ordenada y sostenible. Además, y ante el auge de las comunidades energéticas, el Ayuntamiento de Córdoba anunció la semana pasada que cederá suelo a tres y se hará socio de estas miniplantas solares para suministrar luz a familias vulnerables.

En este momento, casi la mitad de las energías renovables que se producen en Córdoba vienen del sol, 454,9 mw de un total de 957,4 mw, que se completan con aportaciones menores de energía termosolar, hidroeléctrica, biomasa y biogás, entre otras. De esa potencia, en torno al 21% procede de las 12.500 instalaciones de autoconsumo conectadas a red, que a su vez representan el 10% de las que existen en Andalucía. En este boom fotovoltaico, la Agencia Andaluza de Energía destaca la importancia que ha supuesto la tramitación a través de una herramienta de gestión de pequeñas instalaciones, de hasta 100 kw, a la que pueden acceder las empresas y usuarios de las instalaciones para legalizarlas vía telemática, haciendo que el procedimiento administrativo sea más rápido y sencillo.

Aunque existen diferentes comercializadoras que gestionan los contratos de autoconsumo, Endesa es la que aglutina casi el 90% en Córdoba, con 10.974 suministros de este tipo en toda la provincia, de los cuales 10.833 son individuales y 91 colectivos. Las modalidades de autoconsumo reguladas son variadas, según haya o no excedentes y mecanismo de compensación. El autoconsumo con excedentes permite inyectar a la red la energía que no se consume, a cambio de descuentos en la factura de la luz más o menos elevados según las compañías. El consumo sin excedentes cuenta con un sistema antivertido que impide que se pueda inyectar la energía no consumida a la red de distribución, pero permite instalar un sistema de almacenamiento propio para aprovechar al máximo la energía que se genera. En los bloques de viviendas, en polígonos industriales o en las comunidades energéticas, se aplica el autoconsumo compartido mediante una instalación que genera electricidad para varios consumidores conectados.