Victoria, instalaron placas solares en su edificio: «Hasta ahora, todo son ventajas»

Victoria y Antonio instalaron en 2020 placas solares en la azotea de su bloque de Ciudad Jardín. Fueron los únicos del edificio, pero obtuvieron el respaldo unánime de los vecinos. La empresa que contrataron planteó un proyecto que gustó a todos según el cual las placas se colocaban en la azotea, sobre una estructura de hasta 4 metros de altura, que permitía mantener el espacio de tendederos y ganara una zona de sombra sobre su vivienda, situada justo debajo, muy práctica para rebajar la temperatura durante el verano. Comprometidos con la protección del medio ambiente, al poco tiempo hicieron lo propio en su casa de campo, en la que residen actualmente. «Primero pusimos unas de 1.200 kw y el año pasado otras de 3.000 kw más que siguen el mismo esquema, por lo que no quitan espacio y además generan un ahorro muy considerable no solo en consumo eléctrico sino en el impuesto del IBI al que se aplica una rebaja (del 50% durante 10 años en Córdoba)», explica Victoria, «hasta ahora, todo son ventajas». Aunque el ahorro no fue la principal motivación de ambos sino un añadido, gracias al acuerdo de excedentes que tienen con su compañía, en noviembre (un mes de invierno con poca producción fotovoltaica) pagaron 0 euros y en diciembre 19 euros de una factura de 150 euros. Para ellos, esta fórmula les permite ejecutar sus principios medioambientales y «tener una sensación de autonomía muy satisfactoria», que es posible gracias a una aplicación que les informa cuánta energía están produciendo en cada momento y decidir en consecuencia cuándo poner una lavadora o planchar la ropa. El único inconveniente que les ha surgido fue a raíz del último vendaval, en el que parte de las placas del campo salieron volando, sin causar daños. El seguro se ha hecho cargo de los daños y ha repuesto la instalación. Tampoco tienen claro qué pasará en el futuro con los residuos que se generen con las placas. «Lo que hoy es una solución, mañana puede ser un problema, pero no podemos dejar de avanzar».

El casco histórico, donde el movimiento vecinal está exigiendo un cambio de la normativa que prohíbe instalar estas placas, no está exento de ellas. Basta pasear mirando a los tejados para verlas asomar por los rincones. Matías es uno de los vecinos del casco que se animó a ponerlas en su casa adosada, contraviniendo la norma, y aunque espera que pronto se regularice su situación y obtenga la licencia correspondiente, no se arrepiente. A diferencia de otras, su instalación no se ve desde el exterior y apenas se intuye desde el patio central comunitario de su vivienda. Como otros vecinos, no entiende que se haga tabla rasa para todos los inmuebles en lugar de estudiar cada caso, ya que hay edificios como el suyo, asegura, en los que la instalación no produce ningún daño estético a la zona patrimonial. En total, dispone de 7 placas que pese a estar donde están, generan el descuento del 50% del IBI como al resto de cordobeses que las han instalado con licencia.

Según la época del año, comenta Matías, el ahorro energético es mayor o menor. En verano, se produce más electricidad, por lo que la factura, a pesar del gasto que genera el aire acondicionado, cae drásticamente, la mayoría de las veces abonando solo los costes fijos e ineludibles. En invierno, con menos horas de sol y dependiendo de si hay más o menos días nublados, la factura sube, aunque al cabo del año, «pagamos más de un 50% menos que antes de las placas». Según sus cálculos, en siete años habrá amortizado la inversión, que realizó en 2020 y que tiene una garantía de diez años.

La instalación de placas en bloques de pisos no siempre es tan fácil como en una casa. Según Antonia Nieto, presidenta de la AVV Nuevo Poniente, «se necesitan muchos metros y una inversión muy alta que no es rentable». El edificio en el que vive venía con placas solares de serie para agua caliente que nunca llegaron a funcionar. «El constructor debió comprar las más básicas y el resultado fue nefasto». Después del chasco, han consultado cuánto costaría instalar plantas fotovoltaicas para generar luz, pero no se han decidido. «Entre las placas que no funcionan y las zonas de tendedero, queda muy poco espacio para instalar placas solares, por lo que lo que la inversión no generaría un ahorro a la comunidad como para amortizarla», comenta Antonia, que no descarta que en el futuro «la tecnología avance y esto cambie, en cuyo caso, volveríamos a plantearlo».

Las administraciones públicas también están apostando por la energía fotovoltaica con el fin de reducir la factura energética de sus edificios y contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero. La Universidad de Córdoba es ejemplo de ello. Según José María Flores, director general de Política Energética de la UCO, el proyecto para la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo en Rabanales ya cuenta con todos los permisos preceptivos de Industria, Medio Ambiente, Patrimonio y Cultura y está a la espera de la autorización de la Gerencia de Urbanismo, que se solicitó el pasado mes de junio. De esa licencia, que dará luz verde a la obra de instalación, que durará de tres a cuatro meses, depende que este verano la factura del aire acondicionado de la UCO sea más o menos alta.

Esta planta, en régimen de concesión demanial a una empresa durante 25 años, se estima que se traduzca en un ahorro de 150.000 euros anuales los primeros 15 años y de 430.000 euros al año a partir de ese momento. La instalación tendrá una potencia de 3,4 mw, con la que se cubrirán en torno al 35% de las necesidades eléctricas del campus, que consume alrededor de 12 mw. Según Flores, «no es aconsejable una planta más grande, que requeriría un proyecto mucho más complejo, aunque está previsto mejorar el autoconsumo con otros proyectos puntuales y medidas complementarias que reduzcan el consumo de gas».

Según el acuerdo con la empresa concesionaria, que corre con todos los gastos de la inversión, la Universidad pagará la energía que consuma a un precio acordado, por debajo del de mercado, y todos los excedentes que produzca serán utilizados por la compañía para su venta en el mercado libre. Una vez se cumpla el periodo de concesión, la instalación pasará a ser propiedad de la Universidad de Córdoba.