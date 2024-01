El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba afirma que "la tibieza con la que se ha iniciado el periodo de rebajas en el pequeño comercio es el síntoma más evidente del fracaso del modelo comercial basado en la liberalización de horarios y el abuso de las aperturas en domingos y festivos".

En una nota de prensa, la responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, señala que, durante el periodo navideño, "las aperturas en domingo no han tenido la respuesta que los comercios esperaban y ahora las rebajas tampoco están atrayendo el público esperado". En ese sentido, añade que “esta es la consecuencia de apostar por un modelo comercial del que solo se benefician las grandes superficies, que están imponiendo una política comercial agresiva, que arrasa con el pequeño comercio y con el empleo, porque no podemos olvidar que la mayor parte del empleo del sector no lo generan las grandes superficies, sino el comercio de barrio”, remarcó.

Un modelo que "no beneficia a la ciudad"

Así, Merino hace hincapié en que “este modelo comercial no beneficia a la ciudad, solo beneficia a las cuatro grandes superficies, que además no están generando empleo, sino precarizando el existente” pero “estamos a tiempo de hacer modificaciones que permitan la convivencia de ambos modelos comerciales”.

En este sentido, la responsable sindical ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento de Córdoba celeridad en la aplicación de los acuerdos adoptados en el Pleno municipal y en la comisión de seguimiento de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). “A finales de marzo, con la Semana Santa, volveremos a la apertura indiscriminada en domingos y festivos si antes no hacemos nada para regular esas aperturas”, recordó Merino quien pide al Ayuntamiento que cumpla su compromiso y acometa de forma rápida el estudio sobre las consecuencias de la ampliación de la ZGAT y negocie un plan de choque para ordenar el comercio en la ciudad.

“Tenemos que poner coto a las grandes superficies y apoyar de forma decidida al pequeño comercio si no queremos acabar con uno de los sectores más importantes de la ciudad y con el empleo que genera”, subrayó la responsable de Comercio de CCOO de Córdoba quien espera que “las buenas palabras del Ayuntamiento no queden en eso y que antes de Semana Santa se pueda celebrar un acuerdo que permita avanzar hacia un modelo comercial más equilibrado, amable y responsable”.