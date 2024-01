El Ayuntamiento de Córdoba no se hará cargo de la gestión del agua de Las Jaras hasta que la Junta de Andalucía no concluya las actuaciones para conectar la red de abastecimiento de Emacsa a la de la urbanización de la Sierra. Eso es al menos lo que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha dicho después de conocerse que 28 familias de Las Jaras han demandado en los tribunales al Consistorio cordobés para que se haga cargo del abastecimiento y saneamiento de esta zona de la capital cordobesa al igual que ocurre en el resto de barrios.

Aunque la asesoría jurídica municipal debe estudiar aún cómo responder al requerimiento del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba tras el recurso interpuesto por los afectados, el alcalde ha expresado hoy la dificultad de hacer mucho más mientras que no se culmine el proyecto de conexión con la red de Emacsa y ha lamentado que las condiciones en que llega el agua a los grifos de esos hogares cordobeses "no pueden cambiar de la noche a la mañana". No obstante, cuando la Junta culmine la conexión con la red de Cerro Muriano y ponga en marcha la depuradora que también ha prometido construir, ha dicho el alcalde, "Emacsa asumirá el suministro como en cualquier barrio de Córdoba, pero ahora mismo si se asume será en la misma situación que está en estos momentos".

Pide paciencia

El regidor cordobés ha pedido "paciencia" a los vecinos de Las Jaras que acumulan años de cortes y problemas en el abastecimiento de agua, que en estos momentos comercializa y gestiona la empresa privada Ajenagua, y ha recordado que no fue hasta el mandato anterio (también presidido por él) cuando se comenzaron a dar soluciones reales al problema. "Más pasos no podemos dar, ni hacerlo más rápido", ha insistido Bellido, para quien la cuestión del suministro en esta urbanización de la Sierra de Córdoba "no es una decisión política" sino que tiene que venir de la mano de las inversiones.