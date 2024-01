"Los enfermeros ya podemos indicar en Andalucía paracetamol e ibuprofeno"

El Ministerio de Sanidad ha ampliado las posibilidades de indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los enfermeros, que podrán prescribir ibuprofeno y paracetamol para tratar la fiebre. En concreto, la guía, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pretende orientar las actuaciones de los enfermeros, ya sea para iniciar su uso, modificar la pauta, prorrogar, suspender el tratamiento o finalizarlo. El documento ha sido acordado por el Ministerio de Sanidad con el Consejo General de Enfermería (CGE) y la Organización Médica Colegial (OMC), entre otros representantes de los profesionales sanitarios.

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, Natalia Pérez, analiza esta ampliación, que en Andalucía ya estaba en funcionamiento, y que supone un paso más en el reconocimiento de las competencias de estos profesionales. Con la validación de esta guía, ya son siete (diabetes, hipertensión, heridas, quemaduras, ostomías y anticoagulación) las que han recibido luz verde por parte de Sanidad.

¿Cómo valora esta ampliación que acaba de aprobar el Ministerio de Sanidad?

Esta resolución está apoyada en el real decreto 954/2015, que ya regulaba la indicación de estos fármacos y otros por parte de los profesionales de enfermería. Cualquier ciudadano que haya sido atendido en una consulta de acogida habrá podido recibir alguna vez una indicación por parte de una enfermera o enfermero para ciertos medicamentos. Lo que aporta de nuevo esta regulación a nivel nacional es que supone un avance en el reconocimiento de las competencias enfermeras para las que hemos sido formados, pues no son nuevas competencias. Desde el Colegio de Enfermería celebramos esta línea de trabajo, pues nuestro objetivo es seguir trabajando por la regulación, el reconocimiento y la autonomía de los profesionales de enfermería, siempre que sea como medida para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y para mejorar el cuidado de la población.

¿En qué línea entiende el Colegio de Enfermería de Córdoba que hay que seguir avanzando para que se cumplan los propósitos a los que hace mención?

Ahora mismo existen muchos procedimientos en la consulta de acogida que no llegan a ser finalistas porque requieren de la prescripción del médico. Sin embargo, hay medicamentos que los enfermeros ya podemos indicar en Andalucía, como es el caso del paracetamol, el ibuprofeno, omeprazol, enantyum u otros para el tratamiento de ciertas infecciones vaginales, que son consultas bastante habituales que se producen en atención primaria. Sin embargo, no podemos indicar fármacos para infecciones urinarias, por lo que tenemos que llamar al médico para decirle que lo prescriba, a pesar de que es una patología de las más prevalentes que llegan a la consulta de acogida y que son los enfermeros los que hacen la valoración de signos y síntomas, así como el test de orina que permite comprobar si existe una infección. En caso positivo, debemos llamar al médico para que recete el monurol. Otras dolencias también muy habituales en esta consulta con las úlceras corneales y otras infecciones oculares que se tratan con tobramicina oftálmica y tampoco podemos indicar este medicamento.

«El desarrollo profesional de la enfermería geriátrica es muy necesario

¿La prescripción enfermera se lleva a cabo únicamente en la sanidad pública o también en la privada?

Jurídicamente las enfermeras de la sanidad privada también pueden hacerlo, pero las mutuas y las farmacias no reconocen la prescripción enfermera privada. El Consejo General de Enfermería ha puesto en marcha un pilotaje para estudiar qué margen de actuación puede tener la prescripción privada y donde puede ser de utilidad. En la sanidad pública nuestra profesión tiene más margen de actuación, ya que en la privada no hay atención primaria, pero sí se lleva a cabo asistencia en urgencias, consultas específicas de cuidado de ostomías, curas o úlceras y en estos casos sí que podemos prescribir. El problema es que las mutuas y las farmacias tienen que reconocer la prescripción enfermera privada como documento válido dentro de sus respectivos sistemas. Eso es lo que está puliendo el Consejo General de Enfermería después de analizar el pilotaje y esperamos que este año se pueda desarrollar y solucionar.

Otra demanda de su ámbito profesional es la falta de regulación, reconocimiento y autonomía de las especialidades enfermeras. ¿En qué situación se encuentra esta petición?

El Consejo Interterritorial y el Ministerio de Sanidad tienen que trabajar en esta regulación, reconocimiento y autonomía profesional de las especialidades enfermeras. Se destina una gran inversión a la formación de los especialistas, pero en cada comunidad se actúa diferente y no siempre se les deja ejercer. El ministerio anunció que se iba a facilitar la acreditación de la titulación de enfermería especialista comunitaria, pero en Andalucía no existen puestos para esta especialidad, ni bolsas específicas, ni procesos selectivos. En el caso de las matronas, figura que acompaña a la mujer en todo el proceso de embarazo y puerperio, en la provincia de Córdoba tenemos un problema gravísimo en el área norte, porque solo hay una matrona para todo el área. Otro problema es que las enfermeras especialistas en pediatría están trabajando en otros servicios, ya que no se ha creado una bolsa para que ejerzan en las ucis de neonatos o de pediatría. Por otro lado, el año pasado hubo un aumento de plazas enfermeras especialistas en salud mental, que tienen su bolsa y su concurso oposición, pero los puestos que salen son ínfimos en relación con las necesidades de la población y de las unidades de salud mental en Andalucía. Se ha anunciado a su vez la formación para médicos geriatras, pero de la enfermera ni se mencionó cuando en otras comunidades como Galicia están normalizadas, tienen sus bolsas de trabajo y su contratación específica a nivel laboral. Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y las necesidades que existen en determinados servicios de hospitales, como medicina interna, en residencias u otro tipo de centros el desarrollo profesional de la enfermería geriátrica es muy necesario.