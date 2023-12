El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia la "situación de colapso" que vive la atención primaria cordobesa en estas fechas navideñas. El sindicato recuerda en un comunicado que ya advirtió de que el cierre de los centros de salud por las tardes tendría "nefastas consecuencias, como así ha sido", y a día de hoy "hay centros de atención primaria en los que no se puede obtener cita con el médico de familia o el pediatra", como según su información es el caso de los centros Centro (avenida de América) o Fuensanta. En otros, como el Huerta la Reina, la espera es de 19 días; en Villarrubia de 16; en el Sector Sur, 15 días; en Santa Rosa, 14; en el de Carlos III y Aguilar de la Frontera la espera es de 14 días y en el centro de salud Lucano llega a 13, siempre según el sindicato.

CCOO recuerda que el objetivo principal de la atención primaria es la prevención de enfermedades, el diagnóstico temprano de las mismas y el buen control de las patologías crónicas del paciente. Para ello, señala. es necesario un acceso temprano y rápido en la asistencia sanitaria, en no más de 2-3 días y, a ser posible, de forma presencial, dejando las citas telefónicas únicamente para tareas administrativas o consultas que no requieran la presencia del usuario. “Por desgracia, esta ratio para las citas hace años que no se alcanzan en el Distrito Sanitario de Córdoba, e incluso está aumentando hasta alcanzar demoras de más de un mes para una cita presencial, rompiendo la finalidad principal de la atención primaria: el acceso rápido y fácil del paciente con su médico de cabecera”, declara el secretario general del mencionado sindicato de Sanidad de CCOO de Córdoba, José Damas.

“Las últimas medidas organizativas en recursos humanos y asistenciales llevadas a cabo por el equipo directivo del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir no hacen más que empeorar este problema. Obligar a los profesionales especialistas en medicina familiar a realizar guardias en puntos de urgencias extrahospitalarias y pasar a los médicos que trabajaban en dichas urgencias a ocupar puestos de médico de cabecera (ambos sin la experiencia y formación deseable para ocupar dichos puestos) se anunciaba como la medida milagrosa para disminuir la lista de espera existente en la atención primaria, pero ha demostrado ser una utopía y ha generado una importante fuga de médicos en los últimos meses y semanas”, afirma el responsable sindical.

Teniendo en cuenta la "sobrecarga que ya venían arrastrando" los profesionales médicos ("con bajas, días de permiso y jubilaciones sin cubrir, cupos de más de 1.800 pacientes, etcétera") y visto el cambio de su situación laboral, “no han sido pocos los que han decidido con mucho pesar abandonar su puesto de médico de familia y marcharse en concurso de traslados u optar por pasar a actividades privadas. Esta situación sumada a que los descansos de los médicos tras las guardias no se están cubriendo, ha generado una mayor demora en el acceso a las citas con el médico de cabecera en detrimento de la salud de toda la ciudadanía cordobesa, generando un importante incremento en la asistencia de urgencias extrahospitalarias y hospitalarias”, lamenta Damas.

Además, las vacaciones navideñas y el cierre por las tardes de los centros de salud "han incrementado el problema" ya existente. “Sin ir más lejos, ayer día 27 de diciembre, en el centro de salud de la Fuensanta se encontraba trabajando un solo pediatra cuando debería de haber cuatro y anteayer, en este mismo centro, la asistencia de pacientes sin cita fue tan elevada que algunos y algunas profesionales tuvieron que prolongar su labor asistencial fuera de su horario laboral para no dejar ningún paciente desatendido”, explica el responsable de CCOO. “En Levante Norte -sigue relatando- los profesionales se vieron desbordados dada la afluencia de pacientes que precisaban asistencia médica no demorable volviendo a agendas de más de 50 pacientes al día”. “Esta situación se repite en prácticamente todos los centros de salud cordobeses, en algunos de los cuales no hay cita presencial hasta mediados de enero”, recalca.

Para el Secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, “el malestar de la ciudadanía con el deterioro de atención sanitaria es extensivo a toda Andalucía tanto por los graves problemas en atención primaria como por las elevadísimas listas de espera a nivel hospitalario, y todo ello, debido a la pésima gestión que desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se está realizando en pro de las privatizaciones. El ejemplo más claro y reciente lo tenemos con el anuncio de la dimisión del viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, y el gerente del SAS, Diego Vargas, que sin duda no puede deberse más que a la caótica gestión y al creciente deterioro de nuestra sanidad pública andaluza”.

“Desde CCOO nos preguntamos hasta cuándo tiene que aguantar la población cordobesa y los profesionales sanitarios esta mala gestión sanitaria y cuándo van a dedicar un mayor presupuesto los gobiernos a la atención primaria y a la sanidad pública”, subraya el responsable sindical quien hace un llamamiento a la ciudadanía para que “exija sus derechos constitucionales de disponer de una atención sanitaria sin listas de espera, gratuita y de calidad, garantista para su salud y, por ello, animamos a que se sumen a todos los actos de protestas, concentraciones o manifestaciones que venimos organizando en toda la provincia en defensa de la sanidad pública”.