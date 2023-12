Aucorsa mantendrá sus precios tras la prórroga de las ayudas al transporte público del Gobierno, aunque esperarán a la confirmación oficial de esta noticia que se ha conocido esta mañana con la celebración del Consejo de Ministros. Según Europa Press, los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han cerrado un acuerdo para la prórroga de las bonificaciones al transporte público a toda la población y no solo para menores de edad, jóvenes y desempleados, según han confirmado fuentes de la formación que dirige Yolanda Díaz. El Ejecutivo incluyó una dotación de 1.440 millones de euros en su plan presupuestario de 2024 para la subvención del transporte público, incluida la gratuidad de trenes y autobuses y las ayudas a las comunidades autónomas para los descuentos en el transporte de competencia autonómica.

De este modo, el Estado mantendrán al menos hasta finales del año 2024 y subvencionará un 30% del precio de los viajes, a lo que habrá que sumar el descuento del 20% que asuma la entidad regional o local, para dejarlo a la mitad.

Aucorsa, preparada

En los presupuestos de Aucorsa para 2024 se reservó una cantidad de 1,9 millones de euros pr si, llegado el caso, el Gobierno no tenía intención de seguir bonificando el billete. Como finalmente parece que la bonificación continúa, Aucorsa mantendrá los precios de sus billetes rebajados.

Hace una semana el presidente de la empresa y delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, aseguró que "si el Gobierno sigue con las bonificaciones no quedará por Aucorsa". Aunque en un principio el Ejecutivo barajaba que la reducción se limitara a determinados colectivos como jóvenes, jubilados o parados, finalmente parece que la reducción no tendrá limitaciones por entre otras cosas la dificultad para los conductores de certificar si el pasajero que suba al transporte públilco es poseedor o no de esa condición.