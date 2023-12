La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha celebrado este viernes la última reunión del año de su junta directiva, a la que han acudido numerosos representantes del tejido productivo de la provincia. El presidente de la patronal, Antonio Díaz, ha destacado el crecimiento empresarial registrado en Córdoba, pero también ha recordado los efectos negativos del encarecimiento del precio del dinero y de la guerra en Ucrania.

En este sentido, ha manifestado que la subida de los tipos de interés "ha influido mucho en 2023 a la hora de tomar decisiones de inversión y ampliación" en las sociedades. Del mismo modo, la invasión rusa de Ucrania ha tenido efectos en la subida de la energía y del coste de la electricidad "muy importantes, y que han retraído la toma de decisiones", ha explicado.

Pese a todo ello, Antonio Díaz ha puesto en valor que "en Córdoba se está creando una sólida base empresarial, de una nueva generación que son los hijos o nietos, en muchos casos, de los empresarios que fundaron esas empresas, con una formación y una toma de decisiones muy profesional". Asimismo, ha remarcado que "se están produciendo otros efectos importantísimos como las inversiones en industria 4.0 y en logística".

Las declaraciones del presidente de la patronal cordobesa a los medios de comunicación también han incluido una crítica al Gobierno de España, ya que en su opinión "hay una quiebra del diálogo social enorme, ahora mismo, con Yolanda Díaz". Así, ha indicado que la ministra de Trabajo ha establecido la prevalencia de los convenios colectivos de comunidad autónoma sobre los nacionales, porque así se lo han exigido los vascos y catalanes", y esto supondrá "un agravio importante". Antonio Díaz ha lamentado que "de esa manera no se construye empresa y no se construye base sólida empresarial, y no hay seguridad jurídica".

Más actividad en el extranjero

La reunión de la junta directiva de CECO ha contado con la asistencia de Félix Romero, vicepresidente tercero de la Diputación de Córdoba y presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico y Empleo. Este responsable se ha comprometido a promover la actividad del tejido productivo cordobés en el exterior. Así, ha avanzado que "un impulso importante que tendrá el empresariado a partir de 2024 será la presencia en ferias nacionales e internacionales, y retomar las misiones comerciales". A esto ha añadido que "no puede ser que un organismo autónomo que cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros destine solo 200.000 euros a sacar a los empresarios fuera de la provincia".

Entre otras ideas, el presidente de Iprodeco ha anunciado que convocarán el consejo asesor de este instituto, donde se encuentran los sindicatos y CECO, "para que juntos cojamos los recursos de la Diputación y de Iprodeco, y seamos capaces de destinarlos a aquello que le viene mejor a Córdoba".

Llevar servicios a la provincia

Antonio Díaz ha detallado que la patronal ha coincidido con Félix Romero "en la importancia de la concertación y el diálogo social". Además, ha apuntado el interés en "trasladar los efectos de la Oficina de Apoyo al Inversor a la provincia y los servicios que se puedan prestar, así como la formación profesional".