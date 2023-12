El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ordenó este viernes en la Catedral, en la misa de la solemnidad de la Inmaculada, a seis nuevos diáconos para la diócesis de Córdoba: Francisco Solano Aguilar Tejada, Francisco Salvador Flores Hidalgo, Javier González Martínez, Javier Montes Jiménez, Miguel Ángel Moyano Estepa y Javier Rodríguez Calmaestra. El obispo recordó en su homilía a los fieles «la alegría que compartimos al celebrar la fiesta singular de la Virgen María, la fiesta de la Inmaculada Concepción en la que celebramos que María fue librada de todo pecado incluso del pecado original, es la toda limpia, la purísima», dijo.

El prelado, en relación con los nuevos diáconos, resaltó que «para tener a Jesucristo permanente hasta el fin de la historia, Él elige a hombres para el servicio del pueblo santo de Dios. Hay una elección de Dios, si no fuera así uno no se atrevería a acercarse a la ordenación, si no es porque ha recibido una llamada insistente por parte de Jesucristo».

Para concluir, Demetrio Fernández recordó que en su paso como obispo de Córdoba ha ordenado a más de setenta sacerdotes, lo que es «un regalo de Dios a esta Diócesis», pero «que no se nos suba a la cabeza» y sigamos trabajando «en una campaña vocacional cada vez más intensa porque Dios sigue llamando y necesitamos animar y acompañar a los jóvenes que son llamados por Dios a responder a esa llamada», pidió el prelado.

Los nuevos diáconos, del Seminario Conciliar San Pelagio y del Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater San Juan de Ávila recibieron el primer grado del orden sacerdotal acompañados de numerosos sacerdotes de la diócesis, los rectores, formadores y seminaristas, además de familiares y amigos.