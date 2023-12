La senadora del PP de Córdoba Cristina Casanueva ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "vuelve a dar largas para no desatascar el proyecto de la Variante Oeste de Córdoba", todo ello tras la respuesta que ha recibido del Gobierno de España ante una pregunta parlamentaria en el Senado en la que los senadores cordobeses del PP reclamaban saber "cuándo tiene previsto el Ejecutivo reunirse con la Junta de Andalucía para avanzar en el proyecto de la Variante Oeste de Córdoba", además de saber "en qué situación administrativa se encuentra ese expediente".

Tal y como ha indicado el Partido Popular en una nota, Casanueva ha afirmado que la respuesta del Gobierno es "más de lo mismo, no hay respuesta, no se aclara el futuro de esta carretera y lo que es más grave, no se deduce ninguna intención por desbloquear el proyecto, firmar el convenio con el Gobierno andaluz y ejecutar la segunda fase de la obra".

"El Gobierno dice que mantiene el compromiso de trabajar de forma conjunta con las administraciones implicadas en la Variante Oeste, pero no responde a las cartas y las llamadas de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para sentar a firmar el convenio que haga posible la ejecución de este proyecto", ha dicho la popular.

La Junta sigue esperando una respuesta

Asimismo, Casanueva ha recalcado que, en 2020, la anterior consejera de Fomento, Marifrán Carazo, envió una carta al Ministerio "para propiciar la reunión para poner en pie el convenio firmado en 2007 entre Junta y Gobierno". "La respuesta fue similar a la que nos dan ahora, cuando hubiese avance nos sentaremos y nunca han propiciado ningún avance. El resultado es que nunca se ha producido esa reunión, que la Junta sigue esperando respuesta y que Córdoba sigue sin poder contar con una vía de comunicación fundamental para no estrangular la ciudad", ha afirmado.

En este contexto, ha añadido que, en junio de 2022, fue el propio presidente Juanma Moreno quien entregó a Sánchez una carta con las principales reivindicaciones de Andalucía, y entre ellas estaba la Variante Oeste. "Entonces tampoco hubo respuesta, solo encontramos la desfachatez de la anterior ministra de Fomento diciendo que la Junta tenía que mostrar interés si queremos esa infraestructura", ha manifestado la senadora. "Andalucía y Córdoba han demostrado todo el interés del mundo en esta carretera, el único que está pasando de ella es el Gobierno de Sánchez y el PSOE que una y otra vez miran para otro lado", ha dicho.

Además, la respuesta parlamentaria que han recibido los senadores populares es "todavía más desesperanzadora", ya que "admite que, una vez que se realicen los avances que den pie a la firma del convenio, será necesario actualizar el proyecto, lo que supone más demora en la ejecución final de esta obra que es fundamental para el presente y el futuro más inmediato de Córdoba".

Los cordobeses, ha apostillado Casanueva, "no merecemos tanto desprecio y tanto desapego por parte del PSOE y de Pedro Sánchez. No nos cansaremos de decirlo, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos, y no vamos a parar de reivindicar lo que nos corresponde. Desde el PP seguiremos reclamando compromiso y financiación al Gobierno de España para llevar a cabo la ejecución de la segunda fase de la Variante Oeste, un compromiso con Córdoba que sí ha demostrado el Gobierno de Juanma Moreno", ha concluido la senadora.