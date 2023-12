Esteban Gómez nació en Valencia, en 1973, pero sus padres son de Posadas, lo que hizo que la familia se trasladase a Córdoba cuando era niño. Trabaja en el sector turístico desde hace tres décadas. Su primera experiencia tuvo lugar en Viajes Pérez Cubero y luego llegaron otras firmas como Circuitos Bonatour y, en Madrid, Unijoven y Mapatours, firma donde trabaja desde hace 21 años. El próximo miércoles, esta empresa será la primera en ofrecer vuelos comerciales desde el aeropuerto de Córdoba en 15 años, conectando esta ciudad con Praga.

¿El 6 de diciembre comenzará una bonita amistad con el aeropuerto de Córdoba?

Con el aeropuerto de Córdoba hay una relación excelente. Sonia, la directora, ha estado disponible para todo lo que nos ha hecho falta y nos ha ayudado muchísimo para que esta primera operación salga adelante.

¿Ha sido difícil convertirse en el primer operador de un vuelo comercial después de 15 años?

No, nosotros estábamos esperando que el aeropuerto estuviese disponible y tuviésemos posibilidades de traer operaciones. Este puente hemos sacado a la venta alrededor de 3.000 plazas en España en vuelos chárter como el de Córdoba. No queríamos perder la oportunidad de volar desde nuestra ciudad. Más ilusión que salir desde Córdoba no puede haber, tanto por mi parte como por mi equipo. Cuando fue real la posibilidad de traer aquí un avión, nos pusimos rápidamente a trabajar en ello, para apostar y para seguir adelante en el futuro.

En un principio se apuntó que el precio del viaje podía ser algo caro, pero en pocos días se vendieron todas las plazas. ¿Los cordobeses tenían ganas de volar desde su aeropuerto?

Esto pone de manifiesto que los cordobeses tenían ganas de volar desde nuestro aeropuerto, que los cordobeses queremos apostar por nuestro turismo y por nuestra ciudad, y pone de manifiesto también una tendencia: antes un viaje significaba un artículo de lujo y después de la pandemia se ha convertido como en una necesidad. Hay que salir, viajar, conocer mundo, disfrutar. Nos ha cambiado un poco el chip.

¿La gente se anima más a coger aviones para viajar ahora?

Sí, el avión se ha convertido en algo muy habitual, por la comodidad, el tiempo y el ahorro.

Los primeros viajeros de este vuelo a Praga son matrimonios de edad media. ¿Mapatours plantea otros viajes para atraer a otros públicos?

Realmente, nuestra oferta de viajes se enfoca a este tipo de clientes. Gente de mediana edad con necesidad de riqueza cultural, de querer conocer culturalmente y folclóricamente todo lo posible en Europa. Son viajes muy organizados desde que salen de Córdoba hasta que regresan. El cliente joven es más habitual de internet. Con este producto, el cliente va a la agencia a asesorarse y a llevarse una información muy completa del viaje, tiene la comodidad de saber que se monta en el avión y cuando llega al destino lo están esperando y tiene todo organizado. Traslados al hotel, visitas, entradas a los monumentos y comidas.

¿Desde su experiencia en el sector, diría que el aeropuerto de Córdoba tiene buenas expectativas de actividad?

Para nosotros, el aeropuerto de Córdoba debe tener unas expectativas excelentes. Y valga que seamos los pioneros en iniciar estas operaciones para atraer muchas más compañías tanto de vuelos regulares como de operaciones especiales. Apostamos 100% por el aeropuerto de Córdoba.

¿La actividad podría atraer a vecinos de otras provincias que se animen a viajar desde Córdoba?

Sí, claro. Por ejemplo, en Sevilla este puente de diciembre tenemos un vuelo para Budapest y otro para Estambul. Tenemos clientes de Córdoba que se trasladan a Sevilla para cogerlos. Otras provincias no han podido entrar en este vuelo de Córdoba porque los cordobeses han sido los primeros en comprar, fue algo muy revolucionario, muy rápido, y en 48 horas el vuelo estaba completo. Pero para próximas operaciones estamos seguros de que sevillanos, malagueños, Jaén, Cádiz, si se oferta un producto atractivo, no tienen ningún problema en trasladarse porque es algo habitual.

«En Europa hay touroperadores que están viendo la posibilidad de volar a Córdoba»

¿Los aeropuertos de Sevilla, Málaga o Jerez son rivales o complementan al de Córdoba?

El aeropuerto de Córdoba debe ser un complemento para el resto de aeropuertos de Andalucía. Logísticamente, Córdoba es perfecta, estamos en el punto medio. Córdoba debe ser un complemento para turismo vacacional, cultural e incluso para vuelos de cargas.

Ahora es necesario ampliar la terminal e instalar un control de pasaportes, ¿cuando esto ocurra aumentarán las oportunidades?

Sí, el vuelo de Sevilla para Estambul la idea era volarlo desde Córdoba, pero nos encontramos con el pequeño inconveniente de que no había control de pasaportes ni DNI y no hemos podido. A futuro, seguro que tendremos la oportunidad de volar también a Estambul o a Londres. Egipto también es uno de los destinos donde operamos con vuelos chárter desde Andalucía.

¿Hay más vuelos programados desde el aeropuerto de Córdoba para los próximos meses?

Hay cuatro o cinco operaciones previstas para 2024.

¿Puede avanzarlas?

(Ríe) No puedo, porque estamos terminando de negociar toda la contratación y queremos tenerlo muy claro. La contratación en destino tiene que ser perfecta, porque son los primeros vuelos desde Córdoba y queremos que los clientes tengan ganas de volver a volar con Mapatours y desde el aeropuerto de Córdoba.

¿Estos vuelos para 2024 contemplan destinos fuera de la UE?

De momento, no, porque no sabemos para qué fecha estará el control de pasaportes.

¿Esperaban esta respuesta para el primer vuelo desde Córdoba?

No. Lo planteamos todo con mucha ilusión y nos sorprendió.

¿Cuáles pueden ser los viajes más rentables desde este aeródromo?

Deberíamos apostar por un vuelo a Barcelona, a París o a Londres, y en verano se abre mucho más el abanico. Plantear un vuelo a Palma de Mallorca o a Canarias sería una apuesta muy buena tanto para el cordobés como para las compañías aéreas.

¿Mapatours se plantea alguna colaboración con entidades de la ciudad o la provincia para dinamizar el aeropuerto?

Estamos en las mesas de trabajo, donde nos están llamando estamos participando y estamos dando visibilidad al aeropuerto de Córdoba. Yo estoy en contacto continuo con touroperadores que me preguntan qué tal el aeropuerto y mi comentario es que magnífico, que realicen la apuesta. También estoy en contacto con touroperadores europeos, igual que nosotros hacemos este vuelo Córdoba-Praga, hay touroperadores en Europa que están viendo la posibilidad de volar desde sus país para hacer estancias en Córdoba de cuatro o cinco días, porque la ciudad lo merece, daría muchos más días, pero para un puente, por ejemplo, desde Montpellier a Córdoba, para los clientes de Montpellier sería perfecto.