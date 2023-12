La inocente mano de la niña Lola, la catalana que escribió una carta al alcalde para que le dijera cómo ser cordobesa, ha apretado el botón que ha inaugurado el mes de diciembre encendiendo la Navidad de toda Córdoba. La niña Lola, vestida de rojo y negro, ha entrado a la ciudad por la puerta grande, en un día de lo más especial. Sonriente y emocionada, la pequeña, cuyos orígenes están diseminados por la provincia, ha compartido con su familia y con el resto de cordobeses concentrados en Cruz Conde un acto simbólico que este año ha servido para que el gobierno local, encabezado por José María Bellido, lance un guiño a Cataluña en medio de la polémica por la amnistía y el debate sobre las relaciones entre España y esta región.

"Le dedico este día a mi abuelo de Pozoblanco"

Lola ha hecho un viaje express de día y medio con autorización del colegio acompañada por sus padres, Isabel y Fernando ("como los Reyes Católicos", ha comentado en broma Fernando), para cumplir su sueño y encender las luces. En el colegio, se ha corrido la voz y más de una compañera le ha expresado su deseo de ser cordobesa como ella, a lo que les ha contestado que escriban una carta al alcalde a ver.

Según su padre, cada día recorren media Barcelona para que su hija asista a clase en un colegio "normal", donde el catalán no es la lengua obligada como en la mayoría de centros públicos, ha explicado. Al parecer, la cambiaron de cole cuando estaba en primero "y vimos lo que había". En unos días, el próximo 16 de dicimbre, Lola cumplirá 12 años. "Me llamaron hace unas semanas para decirme que si quería estar aquí hoy y me emocioné mucho", había venido dos veces más a Córdoba, pero esta es la primera vez que lo hago en Navidad y me encanta. La pequeña ha dedicado este día "a mi abuelo de Pozoblanco".

En la calle Cruz Conde, se han dado cita gran cantidad de ciudadanos expectantes, interesados en asistir a ese momento especial en el que cada año se da el pistoletazo a la salida de las fiestas, esta vez antes que otras veces, ya que no se ha esperado a hacerlo coincidir con el puente de la Constitución.

Bellido ya adelantó hace unos días la intención de su equipo de ofrecer "la mejor Navidad que haya tenido nunca Córdoba y la mejor Navidad de España" y aunque habrá que esperar para asistir al programa de actos organizado, lo cierto es que será la más larga de su historia probablemente, ya que se extenderá a lo largo de 36 días, desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero (el año pasado también se adelantó, pero el alumbrado se encendió el día 3). "La mejor Navidad de España" ha tenido como preludio villancicos en inglés interpretados por el coro infantil del Colegio Británico, que uniformados, han hecho gala de su dominio del british.

El alcalde ha estado rodeado de todos sus concejales, entre ellos, el delegado de Infraestructuras, Miguel R. Madruga, y Julián Urbano, el responsable de Fiestas y Tradiciones, al que se ha visto especialmente encantado con el inicio de la Navidad. "Me los como a todos", ha dicho Urbano visiblemente emocionado al ver a los del Británico entonar sus cancioncillas populares.

Aunque la mañana de este viernes ha amanecido lluviosa, a partir del mediodía las nubes han dado paso a un día radiante, de temperaturas suaves para estas fechas, que ha permitido a todos los asistentes, entre ellos muchos niños y adolescentes, puedan disfrutar sin paraguas de tan mágico momento justo al caer la tarde.

Una Navidad sin Mariah Carey

Iluminaciones Ximénez, la empresa cordobesa encargada de iluminar la Navidad en Córdoba, como en la mayoría de las grandes ciudades de España y parte del extranjero, ha instalado los 350 metros de luz de la calle Cruz Conde, compuestos por 375 arcos de luz, 743.000 bombillas y 79 motivos, que se han iluminado al mismo tiempo que ha sonado por primera vez la banda sonora del Centro de la ciudad hasta que acaben las fiestas. Entre las canciones elegidas, no figura este año la emblemática All I want for Christmas is you de Mariah Carey, lo que ha sorprendido a muchos de los presentes, para quienes "no hay Navidad sin esta canción", bromeaban. A cambio, ha sonado para empezar un Campana sobre campana, en versión rockera y en inglés,seguido por el Es Navidad de Luis Miguel, Las Campanas de la Mezquita a la flamenca y El Tamborilero. Desde hoy, estas canciones sonarán en los pases previstos cada media hora entre las 19 y las 21 horas.

Más de 1,5 millones de puntos LED de bajo consumo se han encendido en el Centro y en las principales arterias comerciales de la ciudad, desde Ciudad Jardín a la avenida de Barcelona, Viñuela o Valdeolleros.

Con las luces encendidas, los cordobeses han aprovechado para recorrer las tiendas, hacer algunas compras y compartir con los suyos la primera tarde con regusto navideño de este año.

Belenes en la plaza de Las Tendillas

Mientras los técnicos de Ximénez perfilaban los últimos detalles en Cruz Conde y se instalaba el escenario desde el que se aprieta el botón, en la plaza de Las Tendillas los belenistas aceleraban los preparativos para abrir esta misma tarde los puestos de figuritas que deberían haber empezado a funcionar el pasado día 24 y que por motivos burocráticos según Centro Córdoba, no han podido abrirse antes.

De momento, los belenes ya tienen toda la documentación necesaria para iniciar la actividad, al contrario que el resto de atracciones instaladas en la plaza y en el Bulevar Gran Capitán, que según el presidente de la organización, Manuel Blasco, aún tendrán que esperar más. Blasco no ha querido poner fecha a la inauguración de los cacharritos, que se esperaba que arrancaran esta tarde, aunque se espera que de cara al puente ya estén activos para disfrute de los turistas y de las familias y niños de la ciudad.