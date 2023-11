La amnistía, un "golpe duro" para los estudiantes cordobeses de Derecho

"¿Por qué no lo ha dicho desde un principio en su plan electoral?", pregunta retóricamente una estudiante de cuarto de Derecho de la Universidad de Córdoba tras la protesta llevada a cabo este martes en la facultad contra el acuerdo del Gobierno en funciones con los independentistas.

Las referencias políticas que los profesores han tratado de evitar en sus mensajes, reiterando que era una concentración por la Constitución, han salido a relucir por parte de los centenares de alumnos que se han unido a la reivindicación.

Para ellos, un culpable claro: Pedro Sánchez. ¿El motivo? "Lo único que quiere es conseguir el poder", manifiesta otra estudiante. El clima mayoritario, como reconocen, es contra la amnistía, tanto por parte del alumnado como del profesorado. "Los profesores hablan más o menos de eso y todos dicen los mismo: se están sobrepasando los límites", cuenta una estudiante.

El "tambaleo" de la Constitución

Ninguno de ellos quiere revelar su nombre porque, pese a su interés por expresar su sentir, no les gusta manifestarse sobre el tema públicamente. Algunos de ellos hacían propias las palabras de la profesora de Derecho Annaïck Fernández, que anteriormente ha leído un manifiesto.

"Fuera de partidos políticos, se está perdiendo el sentido común; siempre tiene que haber un límite, que parecía que estaba muy claro", expresan. Y señalan a una Constitución que, a su parecer, "se está tambaleando".

"Golpe duro" al Derecho

"Nos afecta a todos como ciudadanos, pero como futuros defensores del Derecho, seremos los más salpicados", lamenta una de las jóvenes. El debate no tarda en aflorar en los pequeños grupos: "¿En qué Estado de derecho cabe que unas leyes beneficien a unos y a otros no?", pregunta una chica. Para ellos, no cabe el "juego democrático" por el rechazo de una buena parte de la población. "Si es lo que quiere la gente, adelante. Pero está visto que no", zanja.

Como estudiantes, reconocen que "es un golpe duro": "Te sientes como estafado; te enseñan algo y luego por la política ves que eso no sirve de nada". Yse muestran convencidos de que tendrán que "luchar por cosas que ya se habían conseguido".